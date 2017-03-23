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Сын Азаренко получил белорусский паспорт
24.03.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко показала белорусский паспорт своего сына Лео, сообщает Sputnik.
Экс-первая ракетка мира стала мамой в декабре прошлого года. Белоруска родила сына от американца Билли Маккинга. Мальчику дали имя Лео Александр.
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко показала белорусский паспорт своего сына Лео, сообщает Sputnik. Экс-первая ракетка мира стала мамой...
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