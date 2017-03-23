МИНСК, 24 мар – Sputnik. Органы прокуратуры Могилевской области выявили нарушения со стороны налоговых органов региона в работе с обращениями граждан и юридических лиц, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Извещения на уплату налогов можно будет получать на e-mail

В 2016 и 2017 годах многие граждане обращались в налоговые органы, в том числе за разъяснениями по поводу норм декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Как показала проверка, не все обращения рассматривались надлежащим образом.

"Результаты проверки свидетельствуют о том, что налоговыми инспекциями Могилевской области в нарушение закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" не все обращения рассматривались полно и всесторонне, не проверялись все факты и доводы, не всегда ответы, данные заявителям, являлись мотивированными, в некоторых из них отсутствовали ссылки на законодательство", – сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что в ряде случаев налоговые органы нарушали сроки рассмотрения письменных обращений либо оставляли их без ответа.

По результатам проверки прокуратурой Могилевской области начальнику инспекции МНС по региону внесено представление об устранении выявленных нарушений, четыре должностных лица инспекций привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре.

Как ранее сообщал Sputnik, декрет №3 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 года. Последний срок уплаты социального сбора с лиц, которые не участвовали в финансировании госрасходов в 2015 году, наступил 20 февраля 2017 года. Ранее налоговые органы неоднократно отмечали, что если гражданин считает, что он может быть освобожден от уплаты сбора, он должен обратиться с соответствующими документами или за консультацией в налоговую инспекцию по месту жительства.