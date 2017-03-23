Григорий Кисель, возглавлявший телеканал ОНТ 15 лет, ушел с поста 21 марта. В интервью TUT.BY он рассказал, чем займется в ближайшее время.



Григорий Кисель. Фото: оnt.by

В пятницу стало известно, что сменилось руководство ЗАО «Второй национальный телеканал». Кресло Григория Киселя занял Марат Марков, который до этого занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

— У меня 21 марта закончился контракт. На канале ОНТ отработал ровно 15 лет и заработал заслуженный отдых, мне же скоро 62 года, — рассказал TUT.BY Григорий Кисель.

— Так вы решили отдохнуть немного? Просто с учетом того, какой вы активный, бегаете по 10 километров каждый день, вас трудно представить без работы.

— Я и сейчас активный, уже бегаю по 25 километров, даже есть видео моих забегов для истории. Как я уже сказал выше, контракт закончился, я ушел по соглашению сторон, решили, что немножко отдохну, осмотрюсь и решу, чем дальше заниматься. Творчество — оно не в трудовой книжке, а в голове. Телевизионную программу я могу делать и без должности, еще легче будет, я же теперь не обременен заботами.

— Григорий Леонидович, вы были настолько заняты все эти годы, что вряд ли было свободное время. Чем вы сейчас займетесь, когда появились такая возможность?

— Теперь каждый день буду заниматься спортом. Мне очень нравится бегать. Возможно, пройду медицинское обследование, чтобы понимать, какой у меня ресурс. Самое главное — у меня есть дети, пятеро внуков, я из-за работы вообще не видел, как они растут. С ними позанимаюсь, а там глядишь и приду к новому виду деятельности. В общем, все оптимистично и все хорошо.

— Вы ведь знаете нового руководителя ОНТ?

— Конечно, и давно. Мы буквально с ним сегодня беседовали два часа, на моем бывшем рабочем месте, на его нынешнем. Я ему пожелал успеха.

Григорий Кисель возглавил ОНТ в 2002 году. Президент не раз упоминал его имя во время публичных выступлений. Например, в 2011 году Александр Лукашенко прямо во время пресс-конференции попросил руководителя ОНТ рассказать анекдот про президента . А во время «Большого разговора» в этом году Лукашенко вспомнил Киселя, говоря о своих резиденциях :

— Вот Григорий Леонидович сидит, он человек сейчас занятой, я его редко вижу. Он ко мне приезжает, мы по-деревенски топором помахать любим, покосить.