﻿ Экс-глава ОНТ Григорий Кисель: "Ушел по соглашению сторон, займусь теперь спортом и внуками". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экс-глава ОНТ Григорий Кисель: "Ушел по соглашению сторон, займусь теперь спортом и внуками"

24.03.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Григорий Кисель, возглавлявший телеканал ОНТ 15 лет, ушел с поста 21 марта. В интервью TUT.BY он рассказал, чем займется в ближайшее время.


Григорий Кисель. Фото: оnt.by

В пятницу стало известно, что сменилось руководство ЗАО «Второй национальный телеканал». Кресло Григория Киселя занял Марат Марков, который до этого занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

— У меня 21 марта закончился контракт. На канале ОНТ отработал ровно 15 лет и заработал заслуженный отдых, мне же скоро 62 года, — рассказал TUT.BY Григорий Кисель.

— Так вы решили отдохнуть немного? Просто с учетом того, какой вы активный, бегаете по 10 километров каждый день, вас трудно представить без работы.

— Я и сейчас активный, уже бегаю по 25 километров, даже есть видео моих забегов для истории. Как я уже сказал выше, контракт закончился, я ушел по соглашению сторон, решили, что немножко отдохну, осмотрюсь и решу, чем дальше заниматься. Творчество — оно не в трудовой книжке, а в голове. Телевизионную программу я могу делать и без должности, еще легче будет, я же теперь не обременен заботами.

— Григорий Леонидович, вы были настолько заняты все эти годы, что вряд ли было свободное время. Чем вы сейчас займетесь, когда появились такая возможность?

— Теперь каждый день буду заниматься спортом. Мне очень нравится бегать. Возможно, пройду медицинское обследование, чтобы понимать, какой у меня ресурс. Самое главное — у меня есть дети, пятеро внуков, я из-за работы вообще не видел, как они растут. С ними позанимаюсь, а там глядишь и приду к новому виду деятельности. В общем, все оптимистично и все хорошо.

— Вы ведь знаете нового руководителя ОНТ?

— Конечно, и давно. Мы буквально с ним сегодня беседовали два часа, на моем бывшем рабочем месте, на его нынешнем. Я ему пожелал успеха.

Григорий Кисель возглавил ОНТ в 2002 году. Президент не раз упоминал его имя во время публичных выступлений. Например, в 2011 году Александр Лукашенко прямо во время пресс-конференции попросил руководителя ОНТ рассказать анекдот про президента. А во время «Большого разговора» в этом году Лукашенко вспомнил Киселя, говоря о своих резиденциях:

— Вот Григорий Леонидович сидит, он человек сейчас занятой, я его редко вижу. Он ко мне приезжает, мы по-деревенски топором помахать любим, покосить.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бессменный руководитель ОНТ покинул родной канал 21 марта. Григорий Леонидович рассказал TUT.BY, чем он займется в ближайшее время.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сын Азаренко получил белорусский паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика