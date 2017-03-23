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Лукашенко: искать работу надо самому, задача государства – помогать
24.03.2017 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Безработные граждане должны сами искать работу, задача государства — помогать им в этом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.
Ранее Лукашенко заявил о том, что все безработные должны быть трудоустроены до 1 мая, в том числе безработные "жены и любовницы" чиновников. В ходе нынешней поездки он конкретизировал это поручение.
"Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже не дорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы ", — пояснил он. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.
Президент напомнил, что сейчас в стране уже начались весенне-полевые работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда.
Вместе с тем, подчеркнул президент, необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям.
Глава государства пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти.
"Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться", — сказал он.
По словам президента, если на предприятии сокращают несколько человек, руководители производства вместе с органами власти должны решить, куда их трудоустроить.
Лукашенко также поинтересовался уровнем заработной платы в Гродненской области и еще раз напомнил о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте 500 долларов.
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Глава государства конкретизировал свое поручение трудоустроить всех безработных до 1 мая: государство должно предложить работу, например, в виде участия в...
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