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В Могилеве впервые продадут с молотка квартиру должника за коммуналку

24.03.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве впервые с аукциона продадут квартиру должника за коммунальные услуги. Могилевчанин вообще не оплачивал жировку с октября 2015 года и задолжал почти 4,6 тыс. рублей, из которых 3,12 тысяч — пеня.


Фото с сайта сpv.ru

В приватизированной двухкомнатной квартире площадью 54,8 кв. м на проспекте Пушкинский 38-летний мужчина зарегистрирован один, рассказала TUT.BY завсектором по работе с задолженностью населения Могилевского центра городских информационных систем Екатерина Сорока. С сентября 2009 года он платил за жилищно-коммунальные услуги, но не полностью и нерегулярно. В конце 2015 года и вовсе перестал вносить оплату.

— Специалисты РКЦ неоднократно посещали мужчину, проводили с ним разъяснительные беседы, вручали предупреждения о последствиях непогашения задолженности, однако могилевчанин их игнорировал. Мужчина уже около двух лет не работает, — уточнила Екатерина Сорока.

Летом 2015 года суд вынес заочное решение об обязанности должника произвести отчуждение квартиры. По закону, в течение года после этого мужчина должен был принять решение: погасить задолженность и жить дальше в квартире или продать жилье и погасить долг. В том числе он мог попросить помочь госслужащих не только продать квартиру, но и подыскать ему подходящее жилье. Могилевчанин ничего не сделал.

Поэтому в феврале 2017 года суд заочно вынес решение о принудительной продаже квартиры должника. Как только решение вступит в силу, недвижимость продадут на публичных торгах.

— Сейчас мы готовим документы судебному исполнителю. После этого, видимо, квартиру оценят, выставят на торги и продадут, — предполагает Екатерина Сорока и поясняет: за годы работы ЦГИСа такой случай — первый. Обычно после решения суда об отчуждении жилья владельцы квартир быстро погашали долг, в том числе продавали для этого жилье.

Часть вырученных денег от продажи квартиры в любом случае пойдет на уплату долга за коммуналку. Оставшуюся сумму по желанию должника либо отдадут ему, либо помогут купить на нее новое жилье, полагает завсектора ЦГИСа.

На 1 марта в Могилеве чуть более 3,3 тыс. лицевых счетов — это около 2% от общего числа — задолжали за коммуналку около 400 тыс. рублей. ЦГИС подал в суд документы на отчуждение жилых помещений еще пяти должников. Заседаний по ним пока не было.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина задолжал почти 4,6 тыс. рублей, из которых 3,12 тысяч - пеня.

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