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Площадки с уличными тренажерами появятся во всех районах Гродненской области
24.03.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by
Во всех районах Гродненской области появятся площадки с уличными тренажерами. В ближайшей перспективе площадки с уличными тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе появятся в Дятлово и Ивье,
«Ранее подобные площадки были установлены в Гродно, Новогрудке, Зельве, других населенных пунктах. Есть программа по установке уличных тренажеров во всех районах области. Ведь популярность занятий спортом растет, мы видим востребованность именно таких тренажеров», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
До конца года в Островце будет сдан в эксплуатацию многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Также город атомщиков получит после реконструкции современный городской стадион. Планируется существенно улучшить спортивную базу Свислочи, которая станет столицей областных «Дажынак» 2017 года. Будет обновлен городской парк, находящийся в нем стадион.
«Кроме того, в Свислочи будет открыт после реконструкции зал борьбы. Фактически, будет создан центр борьбы, ведь у этого вида спорта в регионе богатые традиции», — отметил Олег Андрейчик. Будет развиваться спортивная база и других районных центров.
В областном центре в феврале был сдан в эксплуатацию
В Волковыске недавно был открыт зал для настольного тенниса. Олег Андрейчик рассказал, что в 2016 году в регионе в строй было введено свыше 20 спортивных объектов. Среди них, например, поле для пляжного футбола в Слониме.
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В ближайшей перспективе площадки с уличными тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе появятся в Дятлово и Ивье.
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