﻿ Площадки с уличными тренажерами появятся во всех районах Гродненской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Площадки с уличными тренажерами появятся во всех районах Гродненской области

24.03.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во всех районах Гродненской области появятся площадки с уличными тренажерами. В ближайшей перспективе площадки с уличными тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе появятся в Дятлово и Ивье, сообщает БЕЛТА.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«Ранее подобные площадки были установлены в Гродно, Новогрудке, Зельве, других населенных пунктах. Есть программа по установке уличных тренажеров во всех районах области. Ведь популярность занятий спортом растет, мы видим востребованность именно таких тренажеров», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

До конца года в Островце будет сдан в эксплуатацию многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Также город атомщиков получит после реконструкции современный городской стадион. Планируется существенно улучшить спортивную базу Свислочи, которая станет столицей областных «Дажынак» 2017 года. Будет обновлен городской парк, находящийся в нем стадион.

«Кроме того, в Свислочи будет открыт после реконструкции зал борьбы. Фактически, будет создан центр борьбы, ведь у этого вида спорта в регионе богатые традиции», — отметил Олег Андрейчик. Будет развиваться спортивная база и других районных центров.

В областном центре в феврале был сдан в эксплуатацию современный футбольный манеж. Построен он по необычной технологии: искусственное поле накрывает надутый купол, так называемая воздухоопорная конструкция. Благодаря манежу воспитанники футбольной школы «Неман» получили возможность заниматься круглый год.

В Волковыске недавно был открыт зал для настольного тенниса. Олег Андрейчик рассказал, что в 2016 году в регионе в строй было введено свыше 20 спортивных объектов. Среди них, например, поле для пляжного футбола в Слониме.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшей перспективе площадки с уличными тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе появятся в Дятлово и Ивье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве впервые продадут с молотка квартиру должника за коммуналку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика