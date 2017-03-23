Во всех районах Гродненской области появятся площадки с уличными тренажерами. В ближайшей перспективе площадки с уличными тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе появятся в Дятлово и Ивье, сообщает БЕЛТА.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«Ранее подобные площадки были установлены в Гродно, Новогрудке, Зельве, других населенных пунктах. Есть программа по установке уличных тренажеров во всех районах области. Ведь популярность занятий спортом растет, мы видим востребованность именно таких тренажеров», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

До конца года в Островце будет сдан в эксплуатацию многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Также город атомщиков получит после реконструкции современный городской стадион. Планируется существенно улучшить спортивную базу Свислочи, которая станет столицей областных «Дажынак» 2017 года. Будет обновлен городской парк, находящийся в нем стадион.

«Кроме того, в Свислочи будет открыт после реконструкции зал борьбы. Фактически, будет создан центр борьбы, ведь у этого вида спорта в регионе богатые традиции», — отметил Олег Андрейчик. Будет развиваться спортивная база и других районных центров.

В областном центре в феврале был сдан в эксплуатацию современный футбольный манеж. Построен он по необычной технологии: искусственное поле накрывает надутый купол, так называемая воздухоопорная конструкция. Благодаря манежу воспитанники футбольной школы «Неман» получили возможность заниматься круглый год.

В Волковыске недавно был открыт зал для настольного тенниса. Олег Андрейчик рассказал, что в 2016 году в регионе в строй было введено свыше 20 спортивных объектов. Среди них, например, поле для пляжного футбола в Слониме.