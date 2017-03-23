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Лукашенко: в ближайшее время в Куропатах создадут мемориальный комплекс

24.03.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В ближайшее время в урочище Куропаты создадут мемориальный комплекс. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с трудовым коллективом ИООО «Арвибелагро», передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни», — рассказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что недопустимо использовать данную тему в политических целях. «Чего топчемся по костям и делаем на этом политику?» — задал он риторический вопрос

Президент коснулся недавних событий, связанных со скандалом из-за строительства в Куропатах бизнес-центра. По его словам, этот вопрос был искусственно раскручен. «Это никакого отношения к Куропатам не имело. Но это политически начинают раскручивать. Вы вот в Гродно живете и думаете: что это за власть, на кладбище дали бизнесмену землю. Это же для того, чтобы вам показать „бешеную власть“ в Минске. А на самом деле это совсем было не так. Я никогда не позволил бы (тем более каждый раз езжу на работу мимо Куропат) что-то строить на этих землях», — подчеркнул белорусский лидер.

«Там будет мемориал. Это будет общее место поклонения людям, которые там погибли», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в феврале у дома № 49 по улице Мирошниченко, рядом с урочищем Куропаты, началось строительства бизнес-центра. Общественные активисты во главе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем стали препятствовать стройке, установили на стройплощадке палатки и устроили круглосуточное дежурство, которое длилось 15 дней. В итоге застройщик решил свернуть строительство.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вместе с тем глава государства подчеркнул, что недопустимо использовать данную тему в политических целях. "Чего топчемся по костям и делаем на этом политику?" -...

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