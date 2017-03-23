МИНСК, 24 мар – Sputnik. Мемориал в урочище Куропаты в Минске будет небольшим, не таким, как Брестская крепость, заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область президент Беларуси Александр Лукашенко.

Федерация профсоюзов Беларуси 25 марта начнет работы по уборке урочища. До этого на протяжении долгого времени уборкой и установкой памятных крестов занимались негосударственные общественные организации и оппозиционные партии и движения.

"Я поручил создать аккуратный, не гигантский — не Брестскую крепость — мемориал. Сейчас идет конкурс", — сказал Лукашенко.

Он также уточнил, что уже есть определенная концепция памятника, который планируют установить в Куропатах власти. "Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни", — цитирует БелТА слова президента.

При этом он упрекнул оппозицию в использовании темы репрессий 1930-х годов в своих политических целях. "Чего топчемся по костям и делаем на этом политику?" — задал вопрос он.

Тема захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах была снова поднята в обществе в конце февраля, когда возле МКАД в непосредственной близости от урочища началось строительство торгового центра. Активисты оппозиции установили возле стройплощадки лагерь, препятствовали проведению работ и блокировали технику. В итоге застройщик прекратил на площадке работы, а Мингорисполком принял решение не вести на данном участке строительство.