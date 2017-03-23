Весной каждой девушке хочется обновить свой гардероб. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк узнала у модельера Татьяны Кот, как это сделать без лишних затрат.

Татьяна может подарить новую жизнь даже самым старым вещам: например, переделать испорченную рубашку в стильный и эффектный свитшот.

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