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Невозможное возможно: как бесплатно обновить гардероб
24.03.2017 13:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Весной каждой девушке хочется обновить свой гардероб. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк узнала у модельера Татьяны Кот, как это сделать без лишних затрат.
Татьяна может подарить новую жизнь даже самым старым вещам: например, переделать испорченную рубашку в стильный и эффектный свитшот.
Подробнее смотрите в сюжете телеканала «МИР 24»
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Дизайнер Татьяна Кот поделилась секретом, как изменить старые вещи до неузнаваемости.
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