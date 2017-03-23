МИНСК, 24 мар – Sputnik. Витебский райотдел Следственного комитета завершил расследование дела о наезде автомобиля скорой на выпавшего из санок ребенка в агрогородке Кировское – водителя наказывать не будут, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

ДТП произошло вечером 14 января текущего года: автомобиль скорой медицинской помощи сбил выпавшую из надувных санок трехлетнюю девочку . По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

"В это время погода была пасмурная, шел снег. Слева и справа от проезжей части, покрытой укатанным снегом, лежали снежные отвалы. Уличное освещение на данном участке дороги отсутствовало", – сказала Сахарова.

Она также отметила, что 56-летний водитель, увидев ребенка, затормозил, вывернул руль, но наезда избежать не удалось. По словам представителя УСК, сейчас девочка здорова и находится дома с родителями.

"Установлено, что водитель не располагал возможностью избежать наезда на пешехода, в действиях водителя отсутствует состав преступления, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела", – констатировала Сахарова.

После произошедшего СК направил представление в Летчанский сельский исполком – в агрогородке должны сделать уличное освещение на отдельных неосвещенных участках улиц, а также тротуары.