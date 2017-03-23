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Лукашенко снова назвал протестующих «отморозками»
24.03.2017 15:43 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Гродненской области. Там, во время общения с коллективом предприятия «Арвибелагро» он высказался по теме напряженности в белорусском обществе.
Лукашенко в очередной раз нелицеприятно высказался о людях, которые выходят на площади на акции протеста и снова повторил о том, что не допустит развития в Беларуси «украинского сценария».
«Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?», - заявил Лукашенко, добавив, что не допустит в Беларуси развития «украинской ситуации».
«Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей», - заявил президент.
Напомним, что 25 марта оппозиция намеревается провести в Минске
По данным
Напомним, после
Глава государства называет сложившуюся ситуацию
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Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Гродненской области. Там, во время общения с коллективом предприятия «Арвибелагро» он высказался по...
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