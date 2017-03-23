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Лукашенко снова назвал протестующих «отморозками»

24.03.2017 15:43 — Новости Общества | БДГ  
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Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Гродненской области. Там, во время общения с коллективом предприятия «Арвибелагро» он высказался по теме напряженности в белорусском обществе.

Лукашенко в очередной раз нелицеприятно высказался о людях, которые выходят на площади на акции протеста и снова повторил о том, что не допустит развития в Беларуси «украинского сценария».

«Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?», - заявил Лукашенко, добавив, что не допустит в Беларуси развития «украинской ситуации».

«Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей», - заявил президент.

Напомним, что 25 марта оппозиция намеревается провести в Минске День Воли. В последние недели в Беларуси в связи с акциями протеста против Декрета №3 начали массовые аресты и задержания: за решеткой оказались почти все оппозиционные лидеры, активисты, были задержаны журналисты и простые граждане. При этом государственные СМИ активно показывают документальные фильмы и кадры задержания предполагаемых боевиков. Ранее президент сообщил, что в Беларуси готовились таковые, затем по государственным телеканалам были показаны кадры задержания и обыска у людей, которых к этим самым боевикам и причислили. 

По данным правозащитников, Беларусь идет на очередной антирекорд в вопросе нарушения прав человека. На 23 марта число пострадавших за акции гражданского и социального протеста приближается к 280 - столько человек были осуждены или задержаны в стране за последние недели. 

Напомним, после заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, по стране прокатилась новая волна арестов. Речь белорусского президента вызвала замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Недовольны им оказались в Украине и Литве.

Глава государства называет сложившуюся ситуацию «антитеррористической борьбой». Международное сообщество уже обратило внимание на происходящее в Беларуси: о митингах и массовых задержаниях пишет западная пресса, открытое письмо с требованием прекратить репрессии написали Лукашенко 48 правозащитных организаций из 24 стран мира, освободить задержанных призвал министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Гродненской области. Там, во время общения с коллективом предприятия «Арвибелагро» он высказался по...

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