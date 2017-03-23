Третьеклассник Никита Ажар живет в деревне Проходка Червенского района, тут он единственный ученик. Но вот уже неделю мальчик не ходит на занятия. Он не болеет и не прогуливает. Просто не может попасть на уроки. От его дома до школы примерно 16 километров. После летнего урагана , который повалил в их местности немало деревьев, убирать бурелом сюда со всех краев «слетелись» лесовозы. Большегрузы разбили часть дороги, и теперь в непогоду школьный автобус не рискует заезжать за Никитой.





В четверг в Проходке солнце. Редакционная легковушка тормозит за три километра до деревни. «Дальше — застряну, — предупреждает водитель, — Так что давайте, ребятки, пешочком».

Идем с фотографом — не так тут все и страшно. Птички поют, на обочине пыхтит трактор, навстречу катится уазик. Впереди — где-то что-то даже подсыпано. Метров через пятьсот грязевая каша заканчивается. Начинается Великий Бор. За ним еще с километр гравийки — и вот она Проходка.

На въезде ждут Наталья и Никита. Кричим: «Здрасьте», — пытаясь, заглушить работающий рядом лесовоз. Зря.



Никита с мамой идут нам навстречу.

Мама, заметно, из-за пропусков сына переживает, Никита — не очень.

— Можно на велосипеде кататься сколько хочешь, — находит он плюсы во всем. — Если бы еще каждое утро на остановку не ходить…

Мальчишка вырывается вперед, а мама продолжает:

— Деревня у нас небольшая — человек 30. Еще в прошлом году учеников тут было двое. Вместе ездили в руднянскую школу. Летом Женя выпустился, и остался только Никита. Сколько помню, школьный автобус ходил к нам нормально.

Но и таких серьезных проблем с дорогой в местности раньше тоже не возникало. Сразу, как только начали убирать бурелом, было еще терпимо. К ноябрю, когда пошли сильные дожди, путь в Проходку стал непроходимым. Однажды пришлось даже трактор вызывать, чтобы достать из грязи ехавшую сюда автолавку. Тогда-то школьный автобус, он же по словам мамы, и рейсовый, и стал нарушать расписание.



На пути в Проходку.

— Бывало, день-два сын пропустит, не рискнет лезть в грязь. Мы все понимаем, молчим. Но ведь сейчас его нет уже неделю, — продолжает Наталья и открывает на телефоне календарь. — Все началось 9−10-го марта — два дня автобус не приезжал. Потом Никита заболел. В понедельник 20-го мы снова пришли на остановку. Дождь — транспорта нет. Ни во вторник его не было, ни среду… Сегодня (в четверг — прим. TUT.BY) вроде сухо, все равно не приехал. Он так… до Слободки доходит — это шесть километров от нас, а дальше дорога плохая — и все.

«Не может же ребенок неучем расти»

Наталья работает полеводом в местном хозяйстве. Растить Никиту ей помогает бабушка. Как раз подходим к их небольшому дому. Каждое утро в 7.30 мама и сын идут отсюда на остановку. В 7.50 автобус должен везти Никиту в школу.



Из-за приезда журналистов бабушка Нина Петровна сегодня освободила Никиту от домашних уроков…

— Ждем до восьми, а потом отзваниваюсь классной, и мы расходимся — я на работу, ребенок — домой, — рассказывает Наталья. — Переживаю, чтобы из-за пропусков сына не оставили на второй год. Договорились с учительницей, чтобы сын сильно не отстал, в отдельной тетрадке делаем все, что и ребята на уроках. Потом занесем ей на проверку.

Пока мама рассказывает, мальчишка нарезает круги на велосипеде. Сегодня из-за приезда журналистов бабушка освободила его домашних уроков, но ненадолго.

— Никита, неси дневник, — говорит Нина Петровна. — Обычно у нас с ним такая программа: он возвращается с остановки, кушает — и мы садимся учиться. Вчера вот математику решали.

Бабушка, что интересно, тоже завела тетрадку для уроков. Внук пишет себе, она себе, а потом сверяют ответы.

— Я грамотная, только слеповатая, так Никита мне задачи и примеры читает, а я себе большими буквами помечаю. Только с английским у нас проблемы — я же немецкий учила. Что он там пишет и читает, ничего не понимаю.



…но не на долго.

Оценки в дневнике у Никиты разные — и девятки, и шестерки. Строчки для домашнего задания на этой неделе заполнены.

— Ну я же учусь, — парирует. — Только дома.

— И всегда занимаешься?

— Иногда ремня приходится показывать, — опережает бабушка.

— Мне больше нравится в футбол… Только не с кем играть, другие дети у нас совсем маленькие… Так я это, со стеной. Жалко, мячик лопнул, — у Никиты свои проблемы.

— Мы не знаем, кто тут виноват: водители или дороги, видим ведь — все разбито, но магазинная машина в понедельник и в среду приезжала, — разводит руками бабушка. — Сегодня вот женщине одной скорую вызывали, минут сорок из Червеня ехала. Долго, но ведь пришла. И с нами нужно что-то делать, не может же ребенок неучем расти.

«Нужно принять волевое решение и, пока погода не установится, прекратить тут движение большегрузов»

О ситуации с Никитой в Чевенском районе знают, говорит Алла Миролевич, директор учебно-педагогического комплекса Руднянский детский сад — средняя школа. Начальник отдела образования тоже в курсе.

— Я и сама разговаривала с водителем автобуса, — рассказывает директор. — Он объясняет: из-за плохой дороги он не всегда готов рисковать и ехать в Проходку. Ведь если застрянет, на занятия не попадут и школьники из других деревень. С понедельника начинаются каникулы, надеемся, за эту неделю все подсохнет, и сообщение возобновится.





А пока, продолжает Алла Миролевич, учитель занимается с Никитой дистанционно. Дает задания и контролирует работу по телефону. Учится мальчишка неплохо.

— Он у нас крепенький середнячок, даже немного выше.

Игорь Калита, директор автопарка № 20 филиал «Миноблавтотранс», поясняет: автобус, который забирает Никиту не школьный, а рейсовый. По маршруту он подвозит ребят на занятия.

— Пока не пошли лесовозы, там была нормальная дорога, — не скрывает эмоций он. — А сейчас колею разбили, и наш транспорт там не проходит. Сколько можно было ездить, мы ездили. На той неделе водитель рискнул, и через 350 метров сел. Потом его два часа трактором вытягивали: повредили подвеску, сорвали задний мост. Мне тоже жалко этого ребенка, но что делать?





Не могут помочь Никите и дорожники. Дорогу, рассказывает Анатолий Урбанович, начальник филиала ДРСУ-121 КУП «Минскоблдорстрой», они периодически подсыпают и грейдируют.

— Мы делаем все, что от нас зависит, — поясняет он. — Но нужно принять волевое решение и на месяц, а то и больше, пока погода не установится, прекратить тут движение большегрузных машин. С этой просьбой мы обратились к председателю Червенского райисполкома.

По словам Анатолия Урбановича, руководитель района их поддержал. И дал поручение с 9 марта по 21 апреля контролировать данные участки дороги.

— Но вчера мы видели там лесовоз.

— Ну вот… Тут стоит задать вопрос ГАИ. Мы же установили знаки «Ограничение нагрузки на ось». Дорогу мы приведем в порядок, но пока тут ходят большегрузы, делать что-то бесполезно. Мы вкладываем деньги, а результата никакого.

P.S.

Утром в пятницу автобус в Проходку снова не пришел. Довольный Никита побежал с остановки домой. У него уже каникулы.



