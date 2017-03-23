﻿ У здания КГБ по поводу задержанных протестовала Нина Багинская с плакатом. 21.by
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У здания КГБ по поводу задержанных протестовала Нина Багинская с плакатом

24.03.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Пенсионерка вышла к зданию КГБ на проспекте Независимости в Минске. На ее плакате были написаны слова «Свабоду палітвязням» и список из 27 имен.

«Буду стоять, пока Вакульчик [глава КГБ] не прибирет, бо есть проблема. [неразборчиво] тут прячут. Усё прыстойна: мату няма, усё добра напісана», — показала плакат 69-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская двум сотрудникам ОМОН.

«Тут человек стоит снимает, я его тоже заснял», — сообщил один из них кому-то по телефону и ушел. Потом правоохранители вернулись.



Блогер Антон Мотолько вел прямую трансляцию с места.

На плакате женщины с призывом освободить были указаны в алфавитном порядке имена задержанных 21−23 марта. Это Абрамов Алексей, Афнагель Евгений, Барсток Сергей, Васильев Роман, Громов Сергей, Грек Илья, Гурин Юрий, Данилов Виктор, Дашкевич Дмитрий, Дукшт Вячеслав, Дундуков Андрей, Комлик-Яматин Андрей, Кременецкий Дмитрий, Лозовский Ярослав, Логвинец Алесь, Левченко Артем, Максим С., Михальков Ян, Пашкевич Тимур, Пальчевский Сергей, Румянцев Владимир, Стрибульской Сергей, Юхневич Павел, Еременок Влад и Евдахо Александр.

Также на растяжке были имена заключенных Михаила Жемчужного и Андрея Бондаренко рядом с надписью «25 сакавік 2017».

Некоторые из прохожих останавливались с вопросами.

— Сколько вам платят за это? — спросила женщина в красном.

— Ой, много, — со смехом начала пенсионерка.

— Чувствуется это, такая милая…

— Уже 130 миллионов отдала на штрафы.

— Вы просто бессовестная!

— Дай вам Бог здоровья. И розуму! — ответила пенсионерка.

Позже женщину забрали сотрудники милиции. Предположительно, ее повезли в Центральное РУВД Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционная активистка вышла с требованием освободить задержанных 21-23 марта.

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