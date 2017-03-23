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У здания КГБ по поводу задержанных протестовала Нина Багинская с плакатом
24.03.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Пенсионерка вышла к зданию КГБ на проспекте Независимости в Минске. На ее плакате были написаны слова «Свабоду палітвязням» и список из 27 имен.
«Буду стоять, пока Вакульчик [глава КГБ] не прибирет, бо есть проблема. [неразборчиво] тут прячут. Усё прыстойна: мату няма, усё добра напісана», — показала плакат 69-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская двум сотрудникам ОМОН.
«Тут человек стоит снимает, я его тоже заснял», — сообщил один из них кому-то по телефону и ушел. Потом правоохранители вернулись.
Блогер Антон Мотолько вел
На плакате женщины с призывом освободить были указаны в алфавитном порядке имена
Также на растяжке были имена заключенных Михаила Жемчужного и Андрея Бондаренко рядом с надписью «25 сакавік 2017».
Некоторые из прохожих останавливались с вопросами.
— Сколько вам платят за это? — спросила женщина в красном.
— Ой, много, — со смехом начала пенсионерка.
— Чувствуется это, такая милая…
— Уже 130 миллионов отдала на штрафы.
— Вы просто бессовестная!
— Дай вам Бог здоровья. И розуму! — ответила пенсионерка.
Позже женщину забрали сотрудники милиции. Предположительно, ее повезли в Центральное РУВД Минска.
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Оппозиционная активистка вышла с требованием освободить задержанных 21-23 марта.
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