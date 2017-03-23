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Советы британцам: быть внимательными в поездах и не ходить на митинги

24.03.2017 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Собираясь посетить Беларусь, постарайтесь избежать участия в митингах и демонстрациях, порекомендовало посольство Великобритании своим соотечественникам, которые планируют поездки в нашу страну.

Советы британцам: быть внимательными в поездах и не ходить на митинги
© Sputnik / Виктор Толочко
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Список рекомендаций для англичан, желающих воспользоваться безвизовым режимом, появился на официальном сайте Великобритании.

"Суббота, 25 марта, традиционно отмечается как День Воли в Беларуси и в этот день проводятся митинги, организованные оппозиционными группами. В этом году ожидается проведение нескольких мероприятий, некоторые из них согласованы, другие — нет", — сообщили путешественникам.

Туристам рекомендуют избегать скоплений людей в крупных городах — Минске, Могилеве и Бресте.

Кроме того, британцам даются и другие советы. Отмечается, что уровень преступности в Беларуси низкий, и все же стоит остерегаться карманных краж. Особенную осторожность рекомендуют проявить, путешествуя в спальных вагонах поездов, движущихся на Москву и Варшаву.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Посольство Великобритании опубликовало перечень рекомендаций для соотечественников, собравшихся посетить Беларусь.

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