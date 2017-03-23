Вера Дашкевич, Sputnik.

В деревне Киров, что в 15 километрах от прогремевшего на всю Беларусь пункта пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе, об инциденте с прорывом границы если и говорят, то как-то вскользь. Да, в понедельник что-то было: много пограничников и суеты, но на следующий день, говорят, все стихло, как будто ничего и не было.

Громко освещаемая в СМИ попытка прорыва границы, похоже, так и не стала темой номер один для обсуждения на месте происшествия. Во всяком случае, корреспондентам Sputnik местные жители гораздо более эмоционально рассказывали о конфискованном милицией самогоне и трех килограммах сала, которые год назад забрала на границе таможня.



© Sputnik / Виктор Толочко Мобильный пост в деревне Вербовичи на въезде в пограничную зону

"Про машину эту как узнали? Так тогда же ночью и узнали — это ж деревня, не город. Узнали, что ехали в ночи, их словили. Один, говорили, убежал, а правда это или нет, не знаю. Испугались ли? А чего нам пугаться старым, хуже смерти не будет", — рассказала Sputnik жительница деревни Киров Валентина Музыченко.

Обстановка спокойная

И пограничники Мозырского погранотряда, в чьей зоне ответственности находится "Александровка", и местные из соседских деревень настаивают: обстановка в приграничье спокойная.

"Обстановка на участке пограничного отряда стабильная, прогнозируемая, необходимо отметить, что в 2016 году в сравнении с 2015-м в два раза сократились нарушения пограничного законодательства. Если в 2015 году было более 700 нарушений, то в 2016 немногим более 300", — рассказал Sputnik заместитель начальника Мозырского пограничного отряда подполковник Павел Руто.

Мозырскому погранотряду всего два года. Ранее этот участок границы в 370 километров охранял отдел пограничной службы, который входил в состав Гомельской пограничной группы. С созданием отдельного отряда здесь появились новые подразделения, ускорилось материально-техническое обустройство границы.



© Sputnik / Виктор Толочко По словам замначальника Мозырского пограничного отряда Павла Руто, обстановка на границе спокойная

"То есть до этого было три пограничных заставы, в настоящее время их пять, плюс еще два пограничных поста. То есть увеличивается плотность охраны границы. Значительно усовершенствовались рубежи охраны госграницы, как в инженерном плане, так и в плане укомплектования новейшими техническими средствами. Такими, как автожиры, квадроциклы, автомобильная техника", — объяснил Руто.



© Sputnik / Виктор Толочко Патруль границы на квадроцикле

Оборудуется контрольно-следовая полоса. Она пока есть не на всей протяженности границы — много болотистых участков, зараженные радиацией земли Полесского заповедника, да и демаркация еще не завершена. Но в целом, по словам собеседника агентства, "пройти безнаказанно в обход пункта пропуска не получится".



© Sputnik / Виктор Толочко Пограничный патруль на белорусско-украинской границе

Кто создает больше всего проблем

Сокращение в два раза нарушений пограничного законодательства говорит о том, что у местных, наконец, появляется понимание, что граница рядом, предположил Руто.

Основные нарушители сейчас — это граждане с сомнительными документами и охотники за грибами и ягодами.

"Самая большая проблема — это граждане, которые предпринимают попытки нарушения госграницы в пункте пропуска с поддельными документами или неисправностями в документах. И по сезону сбор дикоросов. Если говорить про трудовую миграцию — это граждане Украины и Молдовы, которые, к примеру, попали в списочную базу данных как граждане, которым въезд в РБ запрещен, они пытаются пройти в обход пунктов пропуска по зеленой границе", — рассказал Руто.



© Sputnik / Виктор Толочко Проверка автомобилей на въезде в приграничную зону

Из запрещенного, говорит, везут от продуктов питания до деревообрабатывающих станков. Местные подтверждают, что еще год назад попадались на непонимании новых пограничных порядков.

"Батьке купили три килограмма сала. Доехали, так на таможне машину забрали, еле через суд вернули. Раньше возили все, а теперь даже кусочек колбасы не можно провести. Хлеб можно, бутылку напитка можно и горелку можно, а колбасу нельзя. Граница чувствуется. Даже в лес не можно стало пойти, чтобы ягоды взять, грибы. Везде пограничники. Но, с другой стороны, это же безопасность. Теперь спокойно стали жить", — призналась Sputnik жительница деревни Киров Галина Головацкая.



© Sputnik / Виктор Толочко Жительница деревни Киров Галина Головацкая жалуется, что теперь из Украины нельзя привезти колбасу

Что изменилось после прорыва

В близлежащих деревнях ничего не изменилось. Обсуждают огород, проблемы со здоровьем и отсутствие работы после присоединения местного совхоза к соседнему. На самой границе были наряды и установлены дополнительные средства блокирования и принудительной остановки транспортных средств.

Если раньше, к примеру, на выезде из пункта пропуска лежала одна лента с шипами, теперь установлены две конструкции.



© Sputnik / Виктор Толочко Дополнительная лента с шипами в ПП "Александровка"

"Порядок оформления существенных изменений не претерпел. Когда машина оформлена, все виды контроля проведены, никаких нарушений не зафиксировано и машина может покинуть пункт пропуска, тогда все блокирующие средства убираются и машина выпускается с ПП. Но если раньше была только металлическая конструкция с шипами, теперь дополнительно установлена еще и лента с шипами", — рассказал начальник управления пограничного контроля Мозырского пограничного отряда, подполковник Игорь Дайлиденок.



© Sputnik / Виктор Толочко Осмотр проезжающего через границу транспорта

Активно при досмотре используются металлодетекторы. Больше пограничных нарядов стало в "зеленой зоне" государственной границы. Пограничники, которые дежурят на въезде в погранзону, усилены экипажами ДПС.

В настоящее время обстановка в зоне ответственности Мозырского погранотряда, по словам и пограничников, и местного населения, беспокойства не вызывает.