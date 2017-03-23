Ночью в субботу с 01.30 до 05.00 будет недоступна покупка билетов на сайте Белорусской железной дороги. Об этом сообщается на сайте компании.

Это связано с проведением плановых технических работ в банковском процессинговом центре, указывает БЖД.

В это время также будет недоступна функция возврата билетов через сайт компании.

Транспортники приносят извинения пассажирам за неудобства.