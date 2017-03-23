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Ночью 25 марта нельзя будет купить или вернуть билет на поезд через интернет

24.03.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью в субботу с 01.30 до 05.00 будет недоступна покупка билетов на сайте Белорусской железной дороги. Об этом сообщается на сайте компании.

Это связано с проведением плановых технических работ в банковском процессинговом центре, указывает БЖД.

В это время также будет недоступна функция возврата билетов через сайт компании.

Транспортники приносят извинения пассажирам за неудобства.

 
 
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Это связано с проведением плановых технических работ в банковском процессинговом центре.

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