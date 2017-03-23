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Ночью 25 марта нельзя будет купить или вернуть билет на поезд через интернет
24.03.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Ночью в субботу с 01.30 до 05.00 будет недоступна покупка билетов на сайте Белорусской железной дороги. Об этом
Это связано с проведением плановых технических работ в банковском процессинговом центре, указывает БЖД.
В это время также будет недоступна функция возврата билетов через сайт компании.
Транспортники приносят извинения пассажирам за неудобства.
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Это связано с проведением плановых технических работ в банковском процессинговом центре.
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