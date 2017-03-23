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За "колючку" на мурале о дружбе Минска и Москвы наказали штрафами

24.03.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Два молодых человека, которых милиция посчитала причастными к появлению колючей проволоки на граффити о белорусско-российской дружбе в Минске, получили штраф по 1150 рублей каждый. То есть максимально предусмотренный.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Их посчитали виновными в умышленном уничтожении либо повреждении имущества, повлекших причинение ущерба в незначительном размере (ст. 10.9 КоАП).

Процесс над молодыми людьми прошел 23 марта в суде Октябрьского района Минска. Об этом изданию Naviny.by рассказала помощник председателя суда Анна Косова.

Она сообщила фамилии и имена оштрафованных, но молодые люди попросили их не разглашать, поскольку считают себя невиновными и намерены обжаловать решение суда.

«Во-первых, я считаю, что никакого повреждения имущества не было, потому что работа, наоборот, приобрела завершенный, осмысленный вид. Тем более что автор первоначальной росписи никаких претензий не предъявлял. Во-вторых, меня как одного из участников административного процесса вообще не было в Минске в это время [нанесения „колючки“ на мурал], поэтому обжалую приговор», — сказал один из молодых людей.

Напомним, в июне российский художник Артур Кашак представил свое граффити на столичной многоэтажке по улице Могилевской, 32. Это стало своеобразным подарком ко Дню Москвы в Минске. Минчане тогда отреагировали на рисунок по-разному.

А в конце октября неизвестный художник дорисовал колючую проволоку на граффити. Вскоре через СМИ он на правах анонимности пояснил свои мотивы:

«В этой работе я не хотел говорить о политике или об отношениях Беларуси с Россией. <…> Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему это с рук не сойдет».

Руководство столицы предложило автору вернуть рисунку первоначальный вид в течение недели или это сделают силами города. В итоге так и случилось — власти исправили рисунок своими силами и пригрозили художнику судом для возмещения расходов.

В декабре мэр Минска Андрей Шорец заявил, что город будет взыскивать с граффитиста расходы за исправление. И тогда чиновник заявил, что якобы личность дорисовавшего мурал человека уже известна.

В начале марта 2017-го Следственный комитет завершил проверку по этому случаю. Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, как и самого художника. Но милиция составила протоколы на двух вероятных участников акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое наказание получили два причастных к акции, самого художника не нашли.

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