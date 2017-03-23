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За "колючку" на мурале о дружбе Минска и Москвы наказали штрафами
24.03.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Два молодых человека, которых милиция посчитала причастными к появлению колючей проволоки на граффити о белорусско-российской дружбе в Минске, получили штраф по 1150 рублей каждый. То есть максимально предусмотренный.
Их посчитали виновными в умышленном уничтожении либо повреждении имущества, повлекших причинение ущерба в незначительном размере (ст. 10.9 КоАП).
Процесс над молодыми людьми прошел 23 марта в суде Октябрьского района Минска. Об этом изданию Naviny.by рассказала помощник председателя суда Анна Косова.
Она сообщила фамилии и имена оштрафованных, но молодые люди попросили их не разглашать, поскольку считают себя невиновными и намерены обжаловать решение суда.
«Во-первых, я считаю, что никакого повреждения имущества не было, потому что работа, наоборот, приобрела завершенный, осмысленный вид. Тем более что автор первоначальной росписи никаких претензий не предъявлял. Во-вторых, меня как одного из участников административного процесса вообще не было в Минске в это время [нанесения „колючки“ на мурал], поэтому обжалую приговор», — сказал один из молодых людей.
Напомним, в июне российский художник Артур Кашак представил свое граффити на столичной многоэтажке по улице Могилевской, 32. Это стало своеобразным подарком ко Дню Москвы в Минске. Минчане тогда
А в конце октября неизвестный художник
«В этой работе я не хотел говорить о политике или об отношениях Беларуси с Россией. <…> Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему это с рук не сойдет».
Руководство столицы
В декабре мэр Минска Андрей Шорец заявил, что город будет взыскивать с граффитиста расходы за исправление. И тогда чиновник
В начале марта 2017-го Следственный комитет завершил проверку по этому случаю. Оснований для возбуждения уголовного дела
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Такое наказание получили два причастных к акции, самого художника не нашли.
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