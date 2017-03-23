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Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может стать больше, чем пять дней

24.03.2017 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси при необходимости продлят, сообщает БЕЛТА. Сейчас граждане 80 стран, прилетев международным рейсом в Национальный аэропорт Минск, могут провести в нашей стране без визы пять дней.


Фото: Дмитрий Брушко

«Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто — это никому не вредит», — заявил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом ИООО «Арвибелагро».

Глава государства обратил внимание, что безвизовый въезд в Беларусь был сделан в том числе и для привлечения в страну представителей бизнес-сообществ из других государств. «Бизнесмен должен приехать, и он долго не будет сидеть в стране. Ему пять дней хватит. Он приехал, решил свои вопросы, что-то изучил и уехал. Завтра приехал другой», — сказал президент.

Напомним, что безвизовый въезд в Беларусь для граждан 80 стран через минский аэропорт заработал 12 февраля этого года. Чаще всего по такой схеме к нам прилетают туристы из Польши, Германии, Италии, Литвы и Великобритании.

Ранее годовая белорусская виза обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года ее стоимость снизили до 60 евро. При выдаче групповой визы — 10 евро с человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас граждане 80 стран, прилетев международным рейсом в Национальный аэропорт Минск, могут провести в нашей стране без визы пять дней.

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