﻿ В Бресте по подозрению в торговле спайсами задержали 23-летнего парня и его 16-летнюю подругу. 21.by
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В Бресте по подозрению в торговле спайсами задержали 23-летнего парня и его 16-летнюю подругу

24.03.2017 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 23 марта на железнодорожном вокзале в Бресте задержали 23-летнего парня и его 16-летнюю спутницу. В сумочке девушки обнаружили 49 грамм особо опасного психотропа альфа-PVP, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По данным оперативно-разыскных мероприятий молодой человек торговал в Бресте спайсами через закладки. Реагент для товара он приобретал в Минске, а затем добавлял его к «основе» — веществу растительного происхождения.

«По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (Приобретение и хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества) УК», — сообщила Марина Дранькова.

Подозреваемые задержаны, в настоящее время с ними работают следователи. Молодой человек нигде не работает, девушка учится в 10-м классе. В УСК подчеркнули, что пока роль школьницы в противоправных действиях мужчины уточняется.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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