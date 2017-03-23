Сто тысяч белорусов побывали в Крыму в 2013 году, целые деревни и городки зависели от нашего туриста. Сегодня поток сошел на нет, Крым принимает в основном россиян. Что стало с туризмом на спорном полуострове? К чему готовиться, если решил отдохнуть в Крыму? Как себя чувствует здесь турбизнес? Обо всем этом — в нашем заключительном материале по итогам поездки в Крым к его третьей годовщине в составе России.





Что надо знать об отдыхе в Крыму

Добраться из Беларуси сейчас в Крым гораздо сложнее, чем во времена, когда на полуостров ходили поезда и многочисленные автобусы.

Есть два пути: относительно быстрый и дорогой — до Москвы и оттуда на самолете до Симферополя, и долгий — на поезде или авто до Краснодарского края (например, Анапы), а оттуда через Керченскую переправу. В теории есть и третий путь — прямой, но почти невероятный — через Украину, получив спецпропуск от Государственной миграционной службы. Для белорусов этот путь открыт только, чтобы похоронить посетить или навестить могилы родственников в Крыму, побывать в своей недвижимости. Все это нужно подтверждать документально.

По украинским законам только третий путь — законный, Киев считает Крым незаконно оккупированным. За нарушение этих правил Украина может запретить посещать свою территорию. Об этом риске предупреждал даже белорусский МИД. Турфирмы, которые продают туры в Крым, обязаны сказать об этом туристам. Но некоторых этот риск не останавливает, потому что белорусам не ставят штамп в паспорте в России, и отследить поездку в Крым по документам сложно.





Слетать туда-обратно из Москвы весной будет стоить чуть больше пяти тысяч российских рублей (175−180 белорусских). В сезон цены на билеты, по данным сайта aviasales.ru вырастают в полтора-два раза.

Цены на двухнедельные туры из Минска в среднем стартуют от 500 белорусских рублей на человека. Плацкартное место в поезде до Анапы — 146−162 рубля, купе — 309 рублей.

На полуострове ходят российские рубли, цены заметно выросли по сравнению с украинскими временами. Продукты в основном из России или местные, белорусские молочка и мясо попадаются реже, и стоят в пару раз дороже, чем на родине из-за долгой доставки через территорию России.

В Крыму работают лишь банковские карты, которые выпущены российским банком. Поэтому, если решите поехать на полуостров, запасайтесь наличкой. Не работает там и роуминг с белорусских сим-карт, если есть желание пользоваться мобильным — симку придется купить на месте. Интернет на них хороший, проверено на себе.

Как добраться в Крым и кто туда ездит

Количество приезжающих в Крым растет с каждым годом после вхождения в состав России, говорит замминистра курортов и туризма Анна Нерозина. По официальным данным, в 2014 году в Крым въехало 3,8 млн человек, в 2015 — 4,6 млн, в 2016 — 5,57 млн.

— Благодаря работе аэропорта и керченской переправы в прошлом году турпоток в Крым увеличился на 21%. Мы прогнозируем, что в 2017 году туристов будет, как и в 2016-м. В 2013 году в Крыму отдохнуло шесть миллионов туристов. Но вопрос — в методике подсчета. Сейчас мы полностью контролируем три точки въезда в Крым, мы точно знаем количество людей. Раньше это была единая территория, людей никто не считал.





Подавляющее большинство приезжающих на полуостров, разумеется, россияне. Треть из них — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Замминистра называет их требовательными туристами — вырос спрос на отели 3−4 звезды.

— Таких гостиниц в Крыму не так много, и они загружены прекрасно. Как и санатории — круглый год. А вот малые отели, которых в Крыму около шести тысяч, загружены хуже. Те из них, которые не начали работать с туроператорами, не перестроились на новые каналы продаж, не начали заниматься таргетированной рекламы, стоят пустыми.

По статистике, гостиницы выбирает лишь каждый четвертый турист, половина снимает дом или квартиру, 14% селятся в санаториях или пансионатах.

Анна честно говорит, что качество дорог остается проблемой в Крыму. Целые районы — вроде мыса Тарханкут на западе полуострова — недобирают туристов именно из-за этого.

— Ремонт идет потихоньку, планомерно. Основное внимание уделяли аэропорту, который значительно расширил свою пропускную способность: в 2016 году удалось обслужить 5,2 млн пассажиров. На Керченской переправе работали вместительные паромы: в 2016 году удалось обслужить 5,8 млн пассажиров.





Время ожидания на переправе, если поехать в Крым на авто через Россию, по словам собеседницы, не превышает двух часов. В 2014 году, добавляет замминистра, ожидание могло занять до 5−6 часов. Другие источники сообщают , что иногда ждать приходилось и больше суток.

Чтобы проехать переправу быстрее, нужно зарегистрироваться заранее на сайте покупки билетов. 1700 рублей (59 белорусских рублей) сейчас стоит перевезти свое легковое авто в одну сторону, плюс — по 150 рублей (5 белорусских) за каждого взрослого пассажира. Летом цены могут измениться.

Кроме этого, для проезда на полуостров из Краснодарского края ввели систему «единого билета» в разные города Крыма. Билет включает в себя проезд на автобусе и пароме из Анапы до семи крупнейших крымских городов. Цены — от 380 до 810 рублей в зависимости от дальности города от переправы.

С октября 2016 года в аэропорту в Симферополе ввели систему Fly&Bus. Пассажиров от аэропорта перевозят в курортные города Крыма за 300−400 рублей, совмещая с трансфертом в отель, говорит Анна Нерозина. Билет можно купить заранее.

С 15 мая 2017 года начнутся продажи билетов по субсидированным авиаперевозкам в Крым. Рейсы будут выполняться с 1 июня по 1 ноября 2017 года. Маршрутная сеть увеличится до 61 направления.



Набережная Евпатории

Поток белорусских туристов существенно уменьшился, говорит замминистра. Отследить, сколько отдыхающих из нашей страны все же пребывает на полуостров, сложно, потому что между Беларусью и Россией нет паспортного контроля.

— Украина граждан третьих стран не пропускает без спецсразрешения, а через Москву или Анапу — слишком много пересадок.

Сейчас крымские власти вместе с бизнесом прорабатывают несколько вариантов увеличения потока из Беларуси.

— Нам бы очень хотелось чартерный рейс из Минска. Тут есть политический вопрос, пойдет ли на это Беларусь. Мы ведем об этом переговоры.

Едут в Крым и украинцы. Согласно информации Пограничного управления ФСБ по Крыму, в 2016 году количество туристов из Украины составило более 900 тысяч человек, что в два раза больше, чем в 2015-м. Из Украины до сих пор ездят автобусы и маршрутки, люди едут на своих авто. Часто — к родственникам или в свои дома.

«Поменялся портрет гостя»

В Евпатории мы сидим в крымско-татарской кофейне вместе с хозяйкой заведения Дилярой Якубовой. Ей принадлежит необычный по крымским меркам туристический бизнес.



— Мы никогда не планировали заниматься туризмом. Это был не бизнес-проект, а этно-проект, который давал нам возможность прикоснуться к своим корням, — говорит она.

В 2003 году власти Евпатории предложили группе бизнесменов, в том числе Диляре Якубовой, восстановить крепостные ворота к 2500-летию города в старой его части. К 2007 году работа была завершена. К сегодняшнему дню «вокруг» ворот вырос целый комплекс гостеприимства под названием «Джемаль». Кроме кофейни, в него входит этно-ресторан, отель и музей.



В отеле 19 номеров, в этом году все уже забронированы на август

Все делали скрупулезно, по крымско-татарским традициям — много дерева, подушки набиты соломой, матрасы — из шерсти, мостовая под воротами вымощена древними камнями, которые собирали со всего города.

Отель начал принимать гостей уже при России, в 2014 году. В 2016 году его выбрали лучшим этно-отелем в стране по версии Hospitality Awards.



Так выглядит самый бюджетный номер. В сезон ночь на двоих здесь обойдется в восемь тысяч российских рублей (275 белорусских), сейчас — в три раза дешевле.

Мы просим Диляру Меджитовну рассказать, как изменился туризм в российском Крыму по сравнению с украинским. По ее словам, турпоток нескоро вернется к своим прежним показателям, в том числе из-за нарушенной транспортной логистики.

— Поменялся портрет гостя, поменялась синусоида сезонов в Крыму. В 2014 году среди приехавших, было много молодых людей, которые захотели для себя открыть Крым впервые. Турист был любознательным и прокладывал маршрут, заблаговременно используя интернет. Но люди столкнулись с проблемами. Въезд через паром был абсолютной пробкой, и до сегодняшнего дня — это бутылка с узким горлышком. Недорогих заявленных билетов на самолет оказалось недостаточно, а билеты без дотаций были дорогими. Отдых за границей, как вчера, так и сегодня обходится дешевле. Часть людей после 2014 года сказали Крыму «до свидания».

Другая часть прибывших в 2014 году — бизнесмены с юга России, которые приехали присматриваться к крымской недвижимости.

— В Крыму изначально сезон был таким: две недели мая, потом спускался немного вниз в июне, в июле — пик, в августе немного спускался и с 25 августа уходил вниз. В 2015 году вдруг май и июнь стали очень успешными месяцами, но в июле почему-то ушло вниз, а август и сентябрь были выше, но одинаково средними.





Объяснения этому нет. Возможно, сыграло свою роль массовое оздоровление детей по бюджетным путевкам или конфликт России с Турцией (с запретом на работу турфирм). В 2016 году распределение туристов по времени вернулось к прежним циклам.

— Если раньше в Крым из России приезжали более платежеспособные люди, сегодняшний гость Крыма более сдержан в своих возможностях. Львиная доля затрат уходит на то, чтобы попасть в Крым, и это очень печально. Нужно быть объективным, в Крыму большие недостатки с сервисом, и надо очень любить Крым, чтобы сюда приехать.

Россияне знают известные города для отдыха в Крыму — Судак, Ялта, Алушта — и едут туда, но не знают более мелких туристических городков, вроде Черноморского, Межводного, куда, кстати, ездило много белорусов.





Отель нашей собеседницы открылся недавно, поэтому сама сравнить поток туристов до и после событий 2014 года она не может. Однако посетителей ресторана и музея стало меньше, говорит Диляра Меджитовна.

— Гостей не из России в Крыму чрезвычайно мало. В 2016 году стали приезжать украинцы, белорусов встречала очень мало. Приезжают немцы.

Крыму, считает собеседница, нужно менять саморекламу.

— Раньше люди ехали к тем, к кому они привыкли ездить, говорили своим знакомым. Сегодня нужно выходить в интернет, больше говорить о себе, доносить свои цены, которые могут быть более сдержанными, чем люди предполагают. Чтобы белорусы вернулись в Крым, людям, которые с ними работали, нужно активизироваться.