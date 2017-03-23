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Историк, "калиновец", мерчандайзер. Что известно про "легионера", показавшего КГБ схрон с оружием
24.03.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Вчера госканалы
В схроне обнаружились куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним. В сюжете Полторжицкий ничего не сказал на камеру про оружие, но озвучил некие планы, вероятно, на 25 марта.
— В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях, — говорит задержанный. — 25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего оказать им сопротивление.
Руководителями Полторжицкий назвал
Сегодня на пресс-конференции экс-жена одного из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослава Лозовского Нина Шидловская
— Этот человек никогда не имел отношения к «Белому легиону», мы в первый раз в жизни увидели его по телевизору, — отметила экс-супруга Лозовского.
Создатель «Белого легиона» Сергей Числов также написал в Facebook, что не помнит Полторжицкого среди старых «легионеров».
Когда задержали Евгения, в чем его обвиняют и где он находится, его отец Константин Полторжицкий не знает до сих пор. Единственное, что ему известно, — 21 марта сын перестал выходить на связь (Евгений Полторжицкий живет в Минске на съемной квартире, его отец — в Поставах).
— 22 марта я весь день ему звонил, после этого всполошился, поехал в Минск. Я искал его по отделениям милиции, обращался в том числе в приемную КГБ. Они ответили, что не дадут такую информацию. В итоге мне позвонили его знакомые.
Про связь сына с «Белым легионом» отец ничего не знает, как и про связь с политическими движениями.
— Может, лет 10 назад он и контактировал с людьми, близкими к таким организациям. Друзья, связи еще со студенческих лет — только на этом уровне. Но не в плане активной деятельности, — уверен Константин Брониславович.
Напомним, Виктор Данилов, которого в сюжете Полторжицкий назвал одним из руководителей,
— Он гуманитарий. Играет на скрипке, на гитаре — на хорошем любительском уровне. Не раздражительный, не конфликтный, быстро сходится с людьми.
Евгению Полторжицкому 30 лет. Как рассказал TUT.BY режиссер-документалист Антон Тележников, который знает Полторжицкого с 2007 года, Евгений — активный участник Плошчы-2006. На тот момент он учился на истфаке, после акций был исключен. Полторжицкий продолжил учебу в Польше по программе Калиновского. Потом вернулся в Беларусь. Сейчас, по словам отца, работает мерчандайзером в Coca-Cola.
— Я говорил с адвокатами. Будет защита. Но мне надо сначала уточнить, где он находится и в чем его обвиняют. Кроме того, что его показали вчера вечером по телевизору, я вообще про него не знал, — говорит Константин Полторжицкий.
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