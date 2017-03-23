Вчера госканалы снова рассказали про арсенал «Белого легиона». На этот раз речь шла про схрон оружия в Столбцовском районе. На него, как сказано в сюжете, указал один из задержанных активистов «Белого легиона», некто Евгений Полторжицкий. TUT.BY попытался выяснить, что это за человек.





В схроне обнаружились куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним. В сюжете Полторжицкий ничего не сказал на камеру про оружие, но озвучил некие планы, вероятно, на 25 марта.

— В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях, — говорит задержанный. — 25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего оказать им сопротивление.

Руководителями Полторжицкий назвал Виктора Данилова и Мирослава Лозовского .

Сегодня на пресс-конференции экс-жена одного из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослава Лозовского Нина Шидловская сообщила , что никто из родственников задержанных не знает Евгения Полторжицкого.

— Этот человек никогда не имел отношения к «Белому легиону», мы в первый раз в жизни увидели его по телевизору, — отметила экс-супруга Лозовского.

Создатель «Белого легиона» Сергей Числов также написал в Facebook, что не помнит Полторжицкого среди старых «легионеров».





Когда задержали Евгения, в чем его обвиняют и где он находится, его отец Константин Полторжицкий не знает до сих пор. Единственное, что ему известно, — 21 марта сын перестал выходить на связь (Евгений Полторжицкий живет в Минске на съемной квартире, его отец — в Поставах).

— 22 марта я весь день ему звонил, после этого всполошился, поехал в Минск. Я искал его по отделениям милиции, обращался в том числе в приемную КГБ. Они ответили, что не дадут такую информацию. В итоге мне позвонили его знакомые.

Про связь сына с «Белым легионом» отец ничего не знает, как и про связь с политическими движениями.

— Может, лет 10 назад он и контактировал с людьми, близкими к таким организациям. Друзья, связи еще со студенческих лет — только на этом уровне. Но не в плане активной деятельности, — уверен Константин Брониславович.

Напомним, Виктор Данилов, которого в сюжете Полторжицкий назвал одним из руководителей, занимался спортом сам и тренировал подростков во время военно-патриотических летников. Евгений же, по словам отца, к спорту равнодушен.

— Он гуманитарий. Играет на скрипке, на гитаре — на хорошем любительском уровне. Не раздражительный, не конфликтный, быстро сходится с людьми.





Евгению Полторжицкому 30 лет. Как рассказал TUT.BY режиссер-документалист Антон Тележников, который знает Полторжицкого с 2007 года, Евгений — активный участник Плошчы-2006. На тот момент он учился на истфаке, после акций был исключен. Полторжицкий продолжил учебу в Польше по программе Калиновского. Потом вернулся в Беларусь. Сейчас, по словам отца, работает мерчандайзером в Coca-Cola.

— Я говорил с адвокатами. Будет защита. Но мне надо сначала уточнить, где он находится и в чем его обвиняют. Кроме того, что его показали вчера вечером по телевизору, я вообще про него не знал, — говорит Константин Полторжицкий.