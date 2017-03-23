﻿ Историк, "калиновец", мерчандайзер. Что известно про "легионера", показавшего КГБ схрон с оружием. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Историк, "калиновец", мерчандайзер. Что известно про "легионера", показавшего КГБ схрон с оружием

24.03.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера госканалы снова рассказали про арсенал «Белого легиона». На этот раз речь шла про схрон оружия в Столбцовском районе. На него, как сказано в сюжете, указал один из задержанных активистов «Белого легиона», некто Евгений Полторжицкий. TUT.BY попытался выяснить, что это за человек.


В схроне обнаружились куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним. В сюжете Полторжицкий ничего не сказал на камеру про оружие, но озвучил некие планы, вероятно, на 25 марта.

— В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях, — говорит задержанный. — 25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего оказать им сопротивление.

Руководителями Полторжицкий назвал Виктора Данилова и Мирослава Лозовского.

Сегодня на пресс-конференции экс-жена одного из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослава Лозовского Нина Шидловская сообщила, что никто из родственников задержанных не знает Евгения Полторжицкого.

— Этот человек никогда не имел отношения к «Белому легиону», мы в первый раз в жизни увидели его по телевизору, — отметила экс-супруга Лозовского.

Создатель «Белого легиона» Сергей Числов также написал в Facebook, что не помнит Полторжицкого среди старых «легионеров».


Когда задержали Евгения, в чем его обвиняют и где он находится, его отец Константин Полторжицкий не знает до сих пор. Единственное, что ему известно, — 21 марта сын перестал выходить на связь (Евгений Полторжицкий живет в Минске на съемной квартире, его отец — в Поставах).

— 22 марта я весь день ему звонил, после этого всполошился, поехал в Минск. Я искал его по отделениям милиции, обращался в том числе в приемную КГБ. Они ответили, что не дадут такую информацию. В итоге мне позвонили его знакомые.

Про связь сына с «Белым легионом» отец ничего не знает, как и про связь с политическими движениями.

— Может, лет 10 назад он и контактировал с людьми, близкими к таким организациям. Друзья, связи еще со студенческих лет — только на этом уровне. Но не в плане активной деятельности, — уверен Константин Брониславович.

Напомним, Виктор Данилов, которого в сюжете Полторжицкий назвал одним из руководителей, занимался спортом сам и тренировал подростков во время военно-патриотических летников. Евгений же, по словам отца, к спорту равнодушен.

— Он гуманитарий. Играет на скрипке, на гитаре — на хорошем любительском уровне. Не раздражительный, не конфликтный, быстро сходится с людьми.


Евгению Полторжицкому 30 лет. Как рассказал TUT.BY режиссер-документалист Антон Тележников, который знает Полторжицкого с 2007 года, Евгений — активный участник Плошчы-2006. На тот момент он учился на истфаке, после акций был исключен. Полторжицкий продолжил учебу в Польше по программе Калиновского. Потом вернулся в Беларусь. Сейчас, по словам отца, работает мерчандайзером в Coca-Cola.

— Я говорил с адвокатами. Будет защита. Но мне надо сначала уточнить, где он находится и в чем его обвиняют. Кроме того, что его показали вчера вечером по телевизору, я вообще про него не знал, — говорит Константин Полторжицкий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера госканалы снова рассказали про арсенал "Белого легиона". На этот раз речь шла про схрон оружия в Столбцовском районе. На него, как сказано в сюжете, указал один...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Косметическая фирма предлагает в Минске зарплату в 7,5 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика