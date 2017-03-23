﻿ Как минимум 12 человек задержаны во время акции по сбору помощи для находящихся в СИЗО и их семей. 21.by
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Как минимум 12 человек задержаны во время акции по сбору помощи для находящихся в СИЗО и их семей

24.03.2017 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Как минимум 12 человек задержаны на улице Фабрициуса, 4 в Минске, где вечером 24 марта проходил сбор средств для находящихся в СИЗО активистов и их семей. Об этом TUT.BY сообщил журналист телеканала «Белсат» Алесь Залевский.

По словам Залевского, на место приехала милиция и начались задержания. Предварительно, везут в Московский РУВД. Всего, как минимум, 12 человек, среди задержанных есть журналисты.

По данным ОО «Белорусская ассоциация журналистов», среди задержанных журналист «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, корреспондент французского телеканала France 24, корреспондент украинского журнала «Новое время» Кристина Бердынских.

Имена остальных задержанных выясняются.

По какой причине задержаны люди — пока не известно. Одному из парней заявили, якобы рядом на Фабрициуса «совершено преступление», у других попросили документы «для установления личности».

По состоянию на 18.30 люди все еще находились в микроавтобусе у здания РУВД.

(Будет обновлено).

 
Теги: Минск
 
 
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