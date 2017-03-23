МИНСК, 24 мар — Sputnik. Минский городской исполнительный комитет разрешил проведение уличной акции "День воли" в парке Дружбы Народов в 25 марта в 12:30, сообщил Sputnik в пятницу представитель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Денис Садовский.

По его словам, городские власти дали разрешение сегодня вечером. Ранее оппозиция собиралась провести несанкционированное шествие по проспекту Независимости.

"Алесю Макову, которого мы оставили единственным заявителем акции в Мингорисполкоме, заявили, что акция разрешена с 12:30 в парке возле площади Бангалор", — сказал Садовский.

Вместе с тем ранее представители оппозиции заявляли, что несмотря на то, что власти города не санкционировали уличную акцию, она будет проведена.

Акция оппозиции "День Воли", традиционно проходящая 25 марта в Минске, является самым массовым мероприятием наряду с "Чернобыльским шляхом".