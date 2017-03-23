Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук.

Адам Маркевич возвращался с работы в Мостах в Лиду. По дороге домой он был остановлен сотрудниками в штатском. Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук.

Сотрудники на видео не представляются, хотя отмечают, что представились ранее и все время просят выключить телефон. На вопрос, куда везут молодого человека, ему ответили, что в местный отдел милиции, где ему вручат повестку. Видео заканчивается кадрами, на которых видно, как задержанный и его сопровождающие поднимаются на крыльцо здания ОВД в Лиде.

Что послужило поводом для задержания активиста «Моладзі БНФ» — пока неизвестно.