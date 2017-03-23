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"В райотделе вручим повестку". В Лиде задержали представителя "Моладзі БНФ" Адама Маркевича
24.03.2017 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук.
Сотрудники на видео не представляются, хотя отмечают, что представились ранее и все время просят выключить телефон. На вопрос, куда везут молодого человека, ему ответили, что в местный отдел милиции, где ему вручат повестку. Видео заканчивается кадрами, на которых видно, как задержанный и его сопровождающие поднимаются на крыльцо здания ОВД в Лиде.
Что послужило поводом для задержания активиста «Моладзі БНФ» — пока неизвестно.
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Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук. Адам Маркевич возвращался с работы в Мостах в Лиду.
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