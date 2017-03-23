﻿ "В райотделе вручим повестку". В Лиде задержали представителя "Моладзі БНФ" Адама Маркевича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"В райотделе вручим повестку". В Лиде задержали представителя "Моладзі БНФ" Адама Маркевича

24.03.2017 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук.
Адам Маркевич возвращался с работы в Мостах в Лиду. По дороге домой он был остановлен сотрудниками в штатском. Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук.

Сотрудники на видео не представляются, хотя отмечают, что представились ранее и все время просят выключить телефон. На вопрос, куда везут молодого человека, ему ответили, что в местный отдел милиции, где ему вручат повестку. Видео заканчивается кадрами, на которых видно, как задержанный и его сопровождающие поднимаются на крыльцо здания ОВД в Лиде.

Что послужило поводом для задержания активиста «Моладзі БНФ» — пока неизвестно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свое задержание молодой человек снял на телефон и выложил видео в фейсбук. Адам Маркевич возвращался с работы в Мостах в Лиду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мингорисполком разрешил провести "День воли" на площади Бангалор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика