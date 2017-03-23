Суд частично удовлетворил иск минчанки к Минскому областному роддому. Учреждение здравоохранения должно возместить ей расходы на лечение от гепатита С — 8874 рубля. Кроме того, компенсировать моральный вред, который суд оценил в 10 тысяч белорусских рублей.



Минчанка Юлия Иванова родила сына в Минском областном роддоме весной 2014 года. После возвращения домой она узнала, что заболела гепатитом С. Женщина уверена, что заразили ее в роддоме, но там с этим не согласны. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В суде Партизанского района Минска завершилось рассмотрение дела по иску Юлии Ивановой (имя изменено. — Прим. TUT.BY) к Минскому областному роддому.

Минчанка родила сына в этом роддоме весной 2014 года. После кесарева сечения она лежала в одной палате с женщиной, больной гепатитом С. Вскоре после выписки домой Юлия поняла, что тоже больна. Женщина уверена: гепатит «подхватила» именно в роддоме .

В суде она требовала от роддома возместить ей около 9 тысяч рублей, потраченных на лечение и адвокатов, а моральный вред оценила в 100 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск.

Суд постановил взыскать с УЗ «Клинический родильный дом Минской области» в пользу истицы расходы на лечение от гепатита С — около 8874 рублей. Кроме того, роддом обязан компенсировать и моральный вред, который оценили в 10 тысяч белорусских рублей, а также расходы на оплату адвокатов — 2310 белорусских рублей.

По мнению суда, сотрудники роддома нарушили п. 38 санитарных норм и правил, утвержденных постановлением Минздрава РБ, — не поместили роженицу, больную гепатитом С, в отдельную палату. При этом эксперты установили, что Ирина Солодова (соседка по палате, имя изменено. — Прим. TUT.BY) явилась источником заражения Ивановой.

Отметим, что во время следствия лаборатория РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сравнила геномы вирусов Юлии Ивановой и Ирины Солодовой. Эксперт Владимир Еремин установил, что они схожи на 99%, то есть вероятность заражения Ивановой от кого-то другого исключена. Роддом пытался доказать, что исследование делали в «научных интересах», а лаборатория не аккредитована для их проведения. Эти доводы суд не принял во внимание.

Юлия Иванова довольна решением суда.

— Я думаю, на государственном уровне надо пересмотреть отношение к этому заболеванию. Оно не имеет социальных границ, никто перед ним не защищен. Хотелось бы, чтобы проводили обследование по гепатиту С с такой же периодичностью, как на ВИЧ-инфекцию. Я думаю, целесообразно продумать государственную систему кредитования на лечение этого заболевания и не оставлять людей один на один с ним, — отмечает Юлия.

Главврач Минского областного дома Петр Масько заявил, что учреждение здравоохранения будет обжаловать решение суда.