Часов в 11 вечера у Владимира Александрова, председателя Голубицкого сельского совета, зазвонил телефон. Набирала соцработник: «Батька днем на озеро пошел и пропал». Рванули туда: ливень, темень — ничего не видно. Дедушку нашли только к обеду следующего дня. Позже сводка МЧС сообщила, что в Петриковском районе спасли 79-летнего рыбака, который почти сутки провел в лодке на воде.



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Рыбак с женой живет в деревне Белин. Соседи говорят, в тот день он хотел привезти домой лодку, которую оставил на озере.

— У нас же вода кругом, а он любитель порыбачить. Осенью сухо было, вот он лодку в озере возле леса и примкнул. Ну, а как ее домой по земле дотянешь? — задается вопросом одна из соседок дедушки. — На зиму они с женой к дочке в соседнюю Голубицу уезжают. Недавно вернулись, вот он, видимо, и решил лодку найти.

Бабушка говорит, сейчас у них паводок, поэтому рыбак, скорее всего, планировал приплыть прямо домой.

— Пойма Припяти местами доходит до десяти километров. Вода сейчас поднялась высоко. Дед, видимо, уперся в камыши и заблудился. Там ведь все сильно заросшее, спасатели вон, молодые хлопцы, чуть пробирались, а он старик, — делится предположениями Владимир Александров. — Мы приехали туда — темно, ливень. Искали всю ночь, вызвали МЧС, милицию. Сколько ни кричали, дед не отвечал. Ближе к обеду хлопцы его заметили, подплыли, на радостях: «Дед, а мы, наверное, тебя ищем». И он довольный: «Наверное, меня».

Поиски сильно осложняло то, что местность вокруг озера почти на 100 метров подтоплена паводковыми водами реки Припяти.

Председатель говорит, за ночь дедушка совсем ослаб.

— Выводили его под руки, — описывает собеседник происходящее дальше. — Одет он был легко: весенняя куртка, шапка, сапоги — не рассчитывал на такое приключение. Ни есть, ни пить, правда, не просил. Неразговорчивый он, да и мы, если честно, особо не спрашивали, вымокли все, замерзли.

В ночь, когда все это случилось, термометры в тех краях показывали где-то минус три.

— Рыбак наш вспоминал, что всю ночь греб, — продолжает председатель. — Веслом работал, чтобы согреться, поэтому и был такой обессиленный. Часов 20 в лодке провел.

С диагнозом «общее переохлаждение» дедушку доставили в Петриковскую ЦРБ. Сейчас он находится в терапевтическом отделении. По словам медиков, чувствует себя нормально. Когда его выпишут, в больнице не говорят.

— Выходные точно будет у нас, — отвечают на том конце провода.