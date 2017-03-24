Общественно-консультативный совет по вопросам образования создается в Беларуси. Такое решение было принято на заседании с участием заинтересованной общественности и министра образования Игоря Карпенко, которое проходило в гимназии № 1 имени Ф. Скорины в Минске.

«Нужен общественный совет, который мог бы обсуждать наиболее важные социально значимые вопросы государственной политики в сфере образования, молодежной политики, в области охраны детства, опеки, попечительства несовершеннолетних», — сказал Игорь Карпенко. Совет мог бы анализировать практику применения нормативных правовых актов и эффективность правового регулирования в названной сфере. Немаловажный момент — экспертиза общественно значимых проектов документов, разработанных Министерством образования.

Особое значение совет будет придавать формированию позитивного общественного мнения, касающегося системы образования. В общественный совет войдут не только специалисты из сферы образования и науки, но и те, кто занят в других сферах деятельности, люди с разными рангами и регалиями, медийные персоны — не только жители Минска, но и представители регионов. Будут представлены как государственные учреждения, так и частные.

Участники заседания приняли решение, что в ближайшее время необходимо отработать юридический статус совета, организационные моменты. Затем состоится оргсобрание, которое и утвердит совет, его руководящий состав. Участникам собрания также нужно предложить общественно значимые темы, которые, по их мнению, стоит вынести на обсуждение.

Игорь Карпенко пообещал, что Министерство образования создаст все необходимые условия для работы общественно-консультативного совета по вопросам образования.

БЕЛТА