Меткой стрельбой на полигоне Осиповичский недавно отметили 75‑й день рождения воинской части военнослужащие 310‑й гвардейской Белостокской орденов Кутузова и Александра Невского группы артиллерии, которая прошла славный боевой путь от берегов Волги до немецкого Бранденбурга.



— В преддверии годового праздника в ходе полевого выхода наши военнослужащие совершенствуют свое профессиональное мастерство, выполняют боевые стрельбы в составе батарей и дивизионов: это наша давняя и добрая традиция, — подчеркнул командир 310‑й гвардейской группы артиллерии гвардии полковник Юрий Сугаков. — Обязательно приглашаем на эти мероприятия ветеранов воинской части. Они с удовольствием навещают гвардейцев‑артиллеристов, радуются их успехам в боевой подготовке, очень внимательно наблюдают за результатами боевой стрельбы. Им также доверено право награждать лучшие артиллерийские расчеты. Как видите, не стал исключением и сегодняшний праздничный день.