Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам (КЭВ) при Экономическом совете СНГ пройдет 30 марта в Минске. Планируется, что члены этого Совета сформируют проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 26 мая в Казани.

В проект повестки будут включены вопросы, касающиеся взаимодействия в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, главам правительств будет предложено рассмотреть документы, регламентирующие сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности и др.



Участники совместного заседания обсудят ход выполнения решения Совета глав государств (СГГ) от 16 сентября 2016 года об адаптации СНГ к современности. Работа по дальнейшему совершенствованию деятельности Содружества и его адаптации к современным реалиям начата по предложению Республики Казахстан, внесшей целый ряд предложений по его трансформации. По итогам рассмотрения этих предложений министерствами иностранных дел и было принято вышеупомянутое решение СГГ, которое дало старт новому этапу в развитии организации.

Совет глав государств решил продолжить конструктивную работу по дальнейшему адаптированию СНГ и поручил Совету постпредов и КЭВ совместно с Исполкомом СНГ рассмотреть на этот счет дополнительные предложения. Кроме того, речь пойдет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества. Мероприятия этого плана направлены на развитие межгосударственного инновационного пространства, правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, межгосударственного торгово‑экономического сотрудничества на основе зоны свободной торговли, создание общих рынков труда и услуг, развитие взаимодействия в социально-экономической и валютно-финансовой сферах. План охватывает более 20 направлений и насчитывает 291 мероприятие.

БЕЛТА