Минувшая неделя для специалистов технического обеспечения 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования была горячей порой: сосредоточием жизни воинского коллектива стал парк части.

Как рассказал начальник штаба — первый заместитель командира полка подполковник Дмитрий Медведский, в соответствии с планом, утвержденным министром обороны Республики Беларусь, комиссией центральных органов военного управления под руководством начальника отдела технического обеспечения управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Олега Сцецевича проводился контроль технического состояния вооружения, военной и специальной техники воинской части. Выборочно с длительного хранения по решению председателя этой комиссии снималось более десяти единиц военной техники. Машины были выведены на контрольный пробег. В дальнейшем состоялось развертывание двух полевых узлов связи.



Контрольный пробег (10 километров) вся проверяемая техника прошла без поломок. Затем сводные экипажи, приступив к развертыванию аппаратных, в установленные сроки обеспечили связь в соответствии с распоряжением вышестоящего штаба. Аппаратура, снятая с длительного хранения, не подвела. В этом заслуга заместителя начальника узла связи по технической части майора Владимира Лебедя, начальника выездного ремонтного отделения лейтенанта Андрея Милосты, старшего техника — начальника хранилища старшего прапорщика Виктора Комарова, всего воинского коллектива.

В те же дни комиссией управления эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил в полку проводились контрольные занятия по технической подготовке с офицерами. Как сообщил заместитель командира полка по вооружению — начальник технической части 74 опс подполковник Александр Матвейчук, это испытание военнослужащие выдержали достойно, отчитавшись на твердую хорошую оценку. Отличные знания показали подполковник Юрий Арнаутов, майор Виталий Аверко, капитан Александр Глод, многие другие воины-связисты.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора