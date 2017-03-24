На повестке дня — вопросы обеспечения военной безопасности государства

В учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» прошла Международная военно-научная конференция на тему: «Обеспечение военной безопасности государства: проблемы и перспективы». Основная цель прошедшего мероприятия — выработка единых подходов к решению проблем обеспечения военной безопасности государства в современных условиях.



В этом важном научно-практическом форуме приняли участие представители структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, командований ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, оперативных командований, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, военных образовательных учреждений и промышленных предприятий Российской Федерации и Республики Казахстан.



Во вступительном слове начальник учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» генерал-майор Виктор Лисовский отметил, что обеспечение военной безопасности неразрывно связано с развитием теории военного дела, а полученные результаты научной деятельности — это фундамент для развития общих направлений военной науки:

— На современном этапе развития Вооруженных Сил приоритетными направлениями научных исследований являются раскрытие сущностного содержания и особенностей современных войн, перспективное развитие системы стратегического сдерживания и территориальной обороны государства, теоретические вопросы военного строительства Вооруженных Сил, качественное совершенствование тактико-технических характеристик и основ боевого применения высокоточного оружия и способов защиты от него, моделирование военных действий, общие общетеоретические разработки, модернизация вооружения и военной техники.



Генерал-майор Виктор Лисовский подчеркнул: исследования в указанных направлениях способствуют достижению военной безопасности и обеспечению мирных условий функционирования нашего государства. Также он проинформировал участников конференции о том, что план реализации решения Международной военно-научной конференции 2015 года выполнен полностью.

Анализ выполнения задач поставленных на предыдущей конференции, показал, что мероприятия по осуществлению теоретических научных исследований в области развития военного искусства и военного строительства, а также направленные на совершенствование и модернизацию вооружения и военной техники выполнены в полном объеме и на высоком уровне.



С докладом по теме «Современные подходы к обеспечению военной безопасности Республики Беларусь» перед участниками форума выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

В своем приветственном слове Олег Алексеевич выразил признательность гостям за участие в работе конференции и отметил, что рассматриваемая сегодня на форуме тематика как никогда актуальна:

— В рамках данной дискуссионной площадки в очередной раз хотим поделиться своим видением проблемных аспектов безопасности в Восточно-Европейском регионе и найти пути их решения. Несомненно, детально рассматривать все происходящее вокруг Республики Беларусь в рамках одного доклада крайне сложно. Но для определения тенденций достаточно сказать главное: обстановка в мире и особенно вокруг наших границ крайне нестабильна. Жесткими и бескомпромиссными стали отношения геополитических центров сил. Идет опасное нарастание конфликтного потенциала в Восточно-Европейском регионе. А происходящие в сфере европейской безопасности трансформации поражают своими масштабами и динамикой. При этом абсолютно очевидно, что спектр военных опасностей в современных условиях существенно расширился. Они стали комплексными, а их корни зачастую уходят за рамки чисто военной сферы. Более того, они уже не привязаны к какому-либо государству. Реальными центрами силы на современном витке истории становятся транснациональные корпорации.



Генерал-майор Олег Белоконев отметил также, что на международной арене наблюдается тенденция появления других, негосударственных игроков в виде квазигосударственных образований, которые создают собственные вооруженные формирования. Они практикуют как классические способы и формы ведения вооруженной борьбы, так и крайне радикальные методы. На этом фоне подходы к обеспечению военной безопасности объективно не могут оставаться неизменными. На государственном уровне требуется формулирование и закрепление новых идей и взглядов. Такая работа Генеральным штабом Вооруженных Сил ведется постоянно, а предлагаемые инновации находят свое отражение в Военной доктрине, Плане обороны государства и других документах, определяющих строительство и развитие военной организации Республики Беларусь.



После пленарного заседания участники конференции продолжили работу в двенадцати тематических секциях, где смогли обсудить важнейшие вопросы обеспечения военной безопасности государства. В программу военно-научного форума было включено более 450 докладов по тематике секций.



В работе секций приняли участие представители Российской Федерации: Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации» (Москва), Военной академии воздушно-космической обороны имена Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (Тверь), АО «Всероссийский НИИ радиотехники» (Москва), Ярославского высшего военного училища ПВО, ЗАО «Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы» (Челябинск), АО «ФНПЦ «Нижегородский НИИ радиотехники», а также Национального университета обороны Республики Казахстан. Кроме того, в рамках конференции проходила выставка, на которой участники могли ознакомиться с новейшими научно-техническими разработками Военной академии и предприятий Республики Беларусь.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской