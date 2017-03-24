Мы стоим с гвардии майором Андреем Левчуком возле КПП бригады связи. Андрей Владимирович поочередно включает на мобильном телефоне записанные им песни. И вот из динамика сквозь тишину ранней весны, будто пробивая серое покрывало неба, снова летит замечательный высокий голос: «Каб любiць Беларусь нашу мiлую, трэба у розных краях пабываць…».



Казалось бы — офицер, выпускник факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии 2004 года, серьезный, взрослый человек. А поет… Да еще как! Неудивительно, что, когда разговор заходит о творческих людях, все сослуживцы указывают на Андрея Владимировича: настоящий артист!

…Заместителем начальника штаба 127‑й гвардейской бригады связи офицер стал не так давно — в прошлом году. А начинал службу командиром радиовзвода в 465‑й ракетной бригаде, потом стал командиром батареи управления дивизиона. Затем — командиром роты, старшим помощником начальника штаба бригады связи… Постепенно пришел к нынешней должности.

Андрея Владимировича знают многие, и не только военнослужащие, для которых он пел — уж и не сосчитать сколько раз… — во время многочисленных праздничных концертов. Гвардии майор Андрей Левчук известен своим вокалом жителям Барановичей, других наших городов. Его зачастую приглашают выступить в Домах культуры, порадовать земляков мелодичными шлягерами, такими как «От героев былых времен…», «Лесные пожары», «Молодость моя — Белоруссия».

Надо сказать (мне тоже посчастливилось слушать офицера), он очень красиво исполняет песни, внося в каждую что-то от себя, несомненно, вкладывая в нее душу. Да эти песни без души, наверное, и петь не получится!.. И в этом их достоинство и отличие от многих современных хитов. Хотя, оговорюсь, офицер, идя в ногу со временем, и их разучивает и исполняет.

Так как же все начиналось?

— Петь я начал рано, еще в школе. Состоял в детском хоре, — с улыбкой начал свой рассказ Андрей Владимирович. — Помимо этого, самостоятельно осваивал гитару, впоследствии играл на ней во дворе. Нас таких много тогда было. С какой-то ностальгией вспоминаю дворовое детство. Не такое, как у современного поколения, которое все в телефонах да компьютерах… В общем, вполне можно сказать, что я — самоучка.

Однако отсутствие музыкального образования не помешало способному парню демонстрировать свои таланты и в техникуме: он принимал активное участие в художественной самодеятельности. А затем курсант Андрей Левчук радовал своим замечательным голосом, часто звучавшим со сцены клуба «Ракетчик», однокурсников и преподавателей Военной академии.

После выпуска он и не думал бросать свое увлечение музыкой. Даже наоборот — зарекомендовал себя среди сослуживцев как талантливый исполнитель. Была в его творческой судьбе и поездка на телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда».

Послушав песни, узнав предпочтения самого гвардии майора Андрея Левчука (а больше всего он любит произведения Александры Пахмутовой и Николая Добронравова), я решил поговорить с ним о технической составляющей. Как удается реализовать себя в творчестве, записывать песни?

— Любое хобби требует определенных вложений, — признался собеседник. — Изначально я приобрел колонки, усилители, пульт, микрофоны… Затем по мере необходимости обновлял «музыкальную базу». В ее составе на сегодняшний день и ноутбуки, с помощью специальной программы я в домашних условиях могу записать любую песню.

У меня возник логичный вопрос:

— Колонки, микрофоны, усилители… А ваши соседи не жалуются на громкие звуки? Или аплодируют и подпевают?

Оказалось, за соседей можно не волноваться. Дело в том, что Андрей Владимирович живет в частном доме, доставшемся ему в наследство от дедушки. Там можно петь вдоволь.

— А есть ли у вас свои песни? — спросил я у исполнителя в погонах и об этом.

— В принципе есть, — с какой-то долей скромности произнес офицер. — Но я их пока никому не показываю: надо еще довести до ума…

Песни собственного сочинения товарищ гвардии майор послушать так и не дал. Но рассказал, что они — о юности, любви, вроде посвящения любимой женщине. Кому же, как не супруге Светлане!.. В планах у моего собеседника — написать что-то вроде музыкального поздравления молодоженам.

К слову, увлечение папы активно поддерживает одиннадцатилетняя дочь Вероника, которая учится в музыкальной школе по классу скрипки. Зачастую они вместе исполняют те или иные песни. У Андрея Владимировича есть еще 13‑летний сын Павел. По музыкальной стезе он не пошел, зато активно занимается спортом — учится в Республиканском государственном училище олимпийского резерва на отделении фристайла. Возможно, говорит папа-офицер, Павел «ударится» в армейский спорт в будущем.



Семья у них дружная. В свое время заняли второе место в конкурсе гарнизонного масштаба «Семья — кристалл общества», показав на своем примере, как можно и нужно любить, уважать и ценить друг друга в атмосфере гармонии и уюта. Да и как может быть иначе, если глава этой семьи — человек творческий: душа его поет не переставая, радуется каждому дню.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и из личного архива гвардии майора Андрея Левчука