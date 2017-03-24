«Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит…»

8 марта 2013 года оборвалась нить жизни земной Марии Леонидовны Пахоменко, одной из советских, а в постсоветское время — российских звезд эстрады, исполнительницы популярных в 1960 — 1980‑х годах песен, напеваемых миллионами наших бывших соотечественников: «Сегодня праздник у девчат — сегодня будут танцы…», «Разговоры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнут скоро, а любовь останется…», «Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит…», «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет…» и многих-многих других. Белорусские массмедиа этого события, можно сказать, не заметили — отрерайтили российские, и все… Не наша, мол, певица, российская, санкт-петербургская…

Но на самом деле Маша — ой как наша! Потому что родина ее — Беларусь.

Родилась Мария Леонидовна 25 марта 1937 года в деревне с мелодичным названием Лютня Краснопольского района Могилевской области. Детство и юность ее прошли в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Музыкой Маша начала заниматься в школе. «Поет на уроках!..» — жаловались учителя родителям.



Меж тем карьера певицы-солистки девочку пугала — по ее же позднему признанию, не хватало уверенности в силах. Поэтому вместе со школьными подругами она организовала вокальный квартет. «Сделаем уроки, друг за дружкой зайдем, соберемся, встанем в подворотне и как запоем до слез — так нам нравилось, — вспоминала она. — Прохожие восторгались: «Ой, девчонки, кто вас научил так петь? Спойте еще!».

Впоследствии тот квартет стал профессиональным. А случилось это так. Дом культуры Промкооперации проводил набор в молодежный ансамбль. На прослушивании девушек заметил известный в то время музыкант Анатолий Бадхен — и квартет в полном составе приняли.



Некоторое время спустя в Северную Пальмиру с гастролями приехал знаменитый Олег Лундстрем. Он услышал пение девичьего квартета на репетиции в Доме культуры. «Лундстрем сказал: «Девочки, вы хотите работать у нас в оркестре? Если вы скажете да, то уже будете зачислены», — вспоминала Мария Леонидовна. — Вы представляете наше ощущение? Мы чуть в небо не улетели. Домой все летели на крыльях, а мы жили рядышком, на этой же улице. Пришла, рассказываю матери и отцу, что вот такая вот история, что вот сам Лундстрем… Отец говорит (а он был милиционером. — Авт.): «Выброси все это из головы, а то я тебе покажу такого Лундстрема, что долго будешь помнить». И с этой мечтой было покончено».

Работать — вместо оркестра Лундстрема — Маша пошла… на завод «Красный треугольник».

Как солистка она продолжала выступать с ансамблем Дворца культуры имени Ленсовета. Окончила музыкальное училище имени М. П. Мусоргского и в 1964 году стала солисткой Ленинградского музыкального эстрадного ансамбля при Ленконцерте под руководством А. Бадхена и А. Колкера.



Александр Наумович Колкер был не только руководителем ансамбля, но и мужем певицы, начинающим и подающим надежды композитором. Сценический успех Марии Пахоменко во многом связан именно с его песнями.

— Я увидел Машу впервые, когда она была совсем юная, — рассказывал он журналистам. — Я был ненамного старше (ей было 19 лет, ему — 23. — Авт.). У Маши была потрясающая коса — действительно до щиколоток… И абсолютный слух!.. А у меня была пара популярных песен и сердцебиение. Я ухватился за эту косу и…

В 1963 году Мария Пахоменко исполнила на радио песню «Качает, качает…», написанную Александром Колкером к спектаклю Театра имени Комиссаржевской «Иду на грозу», — и, как говорится, проснулась знаменитой. Песни в ее исполнении стали звучать в программах многих радиостанций и на телевидении. Восходящая звезда привнесла на сцену свой яркий, неординарный стиль исполнения — естественно-народный, с эстрадным артистизмом.

Щедро одаренная природной красотой, она выходила к людям с открытой душой. Голос ее звучал, как чистый ручеек. Волосы — как водопад. Обаяние певицы было безмерным. Один из западных журналистов назвал ее нежной Машей. А она бывала на сцене и нежной, и страстной, и печальной, и озорной, ироничной. Но главное — всегда искренней.

Именно благодаря Марии Пахоменко с трудом нашелся бы в нашей бывшей огромной стране — СССР человек, который не знал: все девичьи беды от того, что «на десять девчонок по статистике девять ребят…». «Качает, качает…», «Признание», «Разговоры, разговоры…», «Лучше нету того цвету…», «Чудо-кони» — исполнив эти песни, Мария Леонидовна стала любимицей всей страны.

Первое исполнение своих сочинений доверял ей не только муж — и другие ведущие композиторы Страны Советов. По-новому исполняла она и многие песни прошлых лет.

В 1964 году в журнале «Кругозор» на гибких грампластинках были изданы первые записи молодой эстрадной звезды, с песней «Опять плывут куда-то корабли…» она заняла первое место на конкурсе радиостанции «Юность». В 1968‑м была удостоена «Большого приза» («Нефритовая пластинка») на конкурсе грамзаписей MIDEM в Каннах, в 1971‑м стала первой советской эстрадной певицей, завоевавшей Гран-при на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии (с песнями Александры Пахмутовой «Ненаглядный мой» и болгарского композитора Александра Райчева «Дон Кихот»).

Как это ни удивительно, сама Мария Пахоменко на болгарский фестиваль ехать не хотела. Опасалась, что проигрыша ей дома не простят… Помимо этого, она не решалась ехать без супруга — как это часто бывало в то время, мужей вместе с женами из страны не выпускали. В Ленконцерте же «ерепенившейся» Марии жестко сказали: «Не хочешь ехать — звони министру культуры Фурцевой и объясняйся сама». В такой ситуации проще было согласиться…

Буквально перед выходом на болгарскую сцену Мария хотела причесаться, но не смогла — от волнения тряслись руки. И она попросту распустила свои длинные, роскошные волосы. На жюри это произвело дополнительное впечатление… А когда, радостная уже Пахоменко узнала о победе, позвонила в Москву, в министерство: «Ура! Гран-при — наш!». Но клерк, поднявший трубку, оскалился: «Чего кричишь?! Гран-при, гран-при! А первая премия где?!». Поразительная неосведомленность чинуш от искусства!

Денежную часть премии Мария по широте души славянской прокутила на праздничном банкете для друзей. А позолоченная статуэтка «Золотого Орфея» едва не осталась навсегда в Москве, в министерстве. Она очень понравилась Екатерине Фурцевой, и министр изъявила желание украсить ею свой кабинет. Но обладательница Гран-при проявила характер — отдавать свою награду категорически отказалась.

Песни Марии Пахоменко — «Стоят девчонки…», «Карелия», «Матросские ночи», «Гуси-лебеди», «Лучше нету того цвету…», «Мужчины», «Сладка ягода…» и, конечно же, «Ненаглядный мой» звучали повсеместно, без певицы не обходился ни один большой радио- или телевизионный концерт. По ее собственному рассказу в телепередаче «Кумиры», с концертов она привозила домой полный багажник цветов. «Потом ночью я наливала ванну воды, развязывала букеты, топила. А утром их по вазам расставляла. Это мой любимый ритуал был».

В 1976 году Мария Леонидовна была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, а 1998‑м указом президента РФ № 1390 от 14 ноября — народной артистки Российской Федерации.

Многие годы она гастролировала по советскому и постсоветскому пространству, за его рубежами: пела во Франции, Италии, на Кубе, в Югославии, Польше, Германии, Чехословакии, Болгарии, Финляндии. Снялась в нескольких музыкальных фильмах. В 1980‑х работала ведущей на ленинградском телевидении в цикле программ «Приглашает Мария Пахоменко».

Имеются любопытные свидетельства о том, что Татьяна Лиознова предлагала ей роль жены Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». В разгар гастролей раздался звонок, и режиссер сказала: «Я вас приглашаю сняться в этом фильме. Поверьте мне, что это будет очень хороший фильм, вы там должны будете сыграть жену Штирлица. А Штирлица сыграет Вячеслав Тихонов». Но слова «многосерийный фильм» смутили певицу — она не могла выкроить несколько месяцев на съемки, поэтому извинилась и отказалась. Возможно, узнай Пахоменко, что речь идет о небольшом эпизоде, все сложилось бы по-другому…

— Когда мы были помоложе, нас всегда друг с другом разводили, — рассказывал, поясняя степень популярности жены, ­Александр Колкер. — Звонили по телефону, две-три фразы, потом: «А правда, что вы разошлись?». Сначала я говорил: «Ну что вы! У нас семья! У нас все замечательно!». Потом мне надоело. И я стал отвечать: «Да! Случилась беда… Вчера оформили развод… И Маша вышла за Кобзона, а я женился на Пьехе!». Получали огромное количество писем: «Муж моей любимой женщины! Я сейчас служу на Севере в армии, но когда выйду на свободу, я приеду и тебе, сука, отрежу шнобель первым делом! Я слышал, что ты бьешь Марию. Смотри у меня! Высылаю свою фотографию. Нас двое здесь — я в шапке, а брат без шапки». Или: «Дорогая Мария! Я безумно люблю, как вы поете. У вас чистый голос, как ручеек, не то что у Пьехи. Или Пиехи — не знаю, как правильно пишется. Она, вероятно, не пьет продукт пчеловодства прополизат. А вы, вероятно, пьете. Я посещаю все ваши концерты… но это тайна». Или: «Многоуважаемая Мария Леонидовна! Безумно высоко чту ваш талант! Вчера решил купить катер с мотором. В нашем городе ходят легенды о вашем бескорыстии. Прошу прислать две тысячи рублей. Если это вам сложно, пришлите тысячу, а тысячу будете должны». Когда приходили алкаши, они попросту пели: «Разговоры да разговоры! Сердце к сердцу тянется!.. Мария, дай треху!». Моряки какие-то приходили: «Ах вы ночи, матросские ночи!». Шизофреники с трясущимися губами: «Люблю Марию! И все!».

…Последние годы жизни Марии Пахоменко сложились весьма драматично. Она страдала болезнью Альц-

геймера. Этот страшный недуг сделал ее совершенно беспомощной… И отчасти поссорил самых близких людей певицы — мужа-композитора Александра Колкера и дочь Наталью, режиссера и сценариста: они не помирились даже после ее смерти. Но это уже, как говорится, совсем другая история, настолько внутрисемейная, что вторгаться в нее, уверен, по меньшей мере неэтично.

Мария Леонидовна Пахоменко скончалась на 76‑м году жизни, пробыв менее суток в отделении реанимации и интенсивной терапии петербургской городской больницы № 2 с диагнозом «двусторонняя пневмония на фоне тяжелой стадии болезни Альцгеймера». И была похоронена на Комаровском кладбище Северной Пальмиры.

Полковник в отставке Василий Арон, член Союза журналистов Беларуси

В моем личном архиве хранится любительский фотоснимок Марии Пахоменко с ее автографом.

Мне, в то время курсанту Пушкинского высшего ордена Красной Звезды училища радиоэлектроники Войск ПВО страны, посчастливилось встретиться с певицей в 1976 году за кулисами одного из питерских театров, тогда она приняла участие в праздничном концерте для военнослужащих Ленинградского военного округа. От имени зрителей я преподнес ей на сцене букет цветов. Чуть позже, выйдя из гримерки, Мария Леонидовна подошла ко мне и, извинившись, что нет при себе других фотографий, да и дисков с записями, достала из сумочки и подписала на память этот любительский фотоснимок.

Уважаемая Мария Леонидовна, других фотографий и записей ваших песен сегодня полным-полно в Интернете. А такого фотоснимка я в том сетевом море не обнаружил — уникальный… Спасибо вам! И вечная память. Знайте: вы по-прежнему входите и будете входить всегда в наши дома с вашими искренними и задушевными песнями…

Наша справка

Первые записи Марии Пахоменко были изданы в 1964 г. на гибких грампластинках в журнале «Кругозор». Первая грампластинка-миньон — «Песни А. Колкера» — увидела свет в 1966 г. и включала в себя популярнейшую песню «Стоят девчонки…» (А. Колкера на стихи К. Рыжова). В 1968 г. было продано более двух с половиной миллионов грампластинок певицы.

В 1970 г. фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила первый диск-гигант с популярными песнями в ее исполнении. Песня «Когда смеются львы» (И. Цветков — Я. Голяков) из этого альбома стала шлягером. Всего дискография Марии Пахоменко насчитывает более 30 наименований, в том числе десять дисков‑гигантов.

Компакт-диски с лучшими песнями певицы были выпущены в сериях «Имена на все времена» (2002 г.) и «Золотая мелодия» (компакт-диск «Любовь останется», 2005 г.). На них были представлены популярные «Ненаглядный мой» Александры Пахмутовой на слова Риммы Казаковой, «Красивые слова» Александра Колкера на слова Кима Рыжова, «Мужчины» Эдуарда Колмановского на слова Владимира Солоухина, «Разговоры» Эдуарда Ханка на слова Геннадия Серебрякова, «Вальс при свечах» Оскара Фельц-

мана на слова Андрея Вознесенского, «Подсолнухи» Виктора Кулакова на стихи Эдуарда Кузнецова…

Помимо этого, Мария Пахоменко снялась и исполнила за кадром песни в нескольких кинофильмах: 1967 г. — «Личная жизнь Кузяева Валентина», песня «Это не секрет» с ансамблем «Поющие гитары»; 1968 г. — «В день свадьбы», «Город и песня» (фильм-концерт); 1973 г. — «Умные вещи», песня «Яблочко румяное»; 1974 г. — «Любовь земная», песня «Сладка ягода…»; 1976 г. — «Опровержение», песня «Тихие города»; «Сладкая женщина», вступительная песня «Над рекою печальная звездочка повисла»; 1968 г. — «Адрес песен — молодость», исполнение песен, главная роль; «Город и песня», певица; 1970 г. — «Бушует «Маргарита»; 1972 г. — «Москва в нотах», песня «Стоят девчонки…»; 1975 г. — «Любовь останется», исполнение песен, главная роль.

Документальные фильмы: «Песня о добром человеке» (1972), «Формула счастья Марии Пахоменко» (2009), «Синее море… белый пароход… Валерия Гаврилина» (2009).