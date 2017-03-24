Как провести их с пользой?

Третья учебная четверть, наверное, самая тяжелая для школьников. Накапливается усталость, сказывается авитаминоз, нехватка солнечного света приводит к апатии. Ученику требуются дополнительные усилия для выполнения привычных дел и обязанностей. «Не хочу», «Не могу», «Неинтересно» — эти фразы все чаще начинают звучать из уст детей.

За долгие месяцы учебы у ребенка особенно устает мозг, которому приходится решать сложные задачи, запоминать формулы и стихотворения. Поэтому для детей так важна перемена деятельности. Каникулы не должны быть монотонными. Новые впечатления и смена обстановки бодрят, наполняют энергией — так что давайте выбирать и придумывать!



Прогулки и экскурсии

Потратьте хотя бы один выходной во время каникул, чтобы пройтись вместе с ребенком по городу. Расскажите ему вашу историю взросления и покажите уголки, самые важные именно для вас! В хорошую погоду можно просто отлично погулять, сходить на смотровую площадку Национальной библиотеки, познакомиться с новыми улицами и зданиями, заглянуть в исторические районы.

Еще интереснее присоединиться к экскурсии, которых сегодня проводится множество — от консервативных обзорных поездок по классическим маршрутам до новых увлекательных погружений в городское прошлое.





Активный отдых

Самый активный отдых — это спорт. И для этого у минчан и гостей столицы есть все возможности.

Аквапарк не только зарядит бодростью, но и поможет расслабиться. Скалодром заставит включить сосредоточенность на полную мощность. Батуты просто отпустят в волны драйва. А может быть, ребенку будет интересно покататься на лошадках? Сходить в боулинг, на лазертаг, в тир? Каникулы — самое время поразмяться, покуражиться, выплеснуть энергию, сдерживаемую строгими школьными буднями.

Музеи, выставки, кино

При слове «музей» у многих из нас автоматически включается уныние: это про «руками не трогать» и пыльную старину за стеклом. Но такое представление уже теряет силу, потому что в музеи приходят новые технологии.

Если вы еще не побывали в Национальном историческом музее Республики Беларусь, самое время заглянуть туда на весенних каникулах и погрузиться в интерактивную среду. Проект «МирРаж» увлечет посетителей в мир иного восприятия реальности и позволит увидеть то, что изначально скрыто для глаз. На выставке представлены разнообразные животные с разных концов света, вымышленные фантастические существа и персонажи. Отличительной ее особенностью является возможность сделать яркие, запоминающиеся фотографии.

Еще одна выставка, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых, — «Лучшие игрушки СССР»,— открылась в Городской художественной галерее произведений Л. Д. Щемелёва. На ней представлены советские игрушки периода 1950–1980‑х годов, которые были собраны в течение последнего десятилетия гродненскими коллекционерами Владимиром Груцким и Олегом Ершом.

Национальная библиотека Беларуси в дни весенних каникул приглашает мальчишек и девчонок на большую интерактивную выставку восковых фигур «Сказочное путешествие». Полсотни популярных персонажей, герои и злодеи, ждут вас на большой плoщадке, чтобы увлечь в мир фэнтези и невероятных приключений! Смешарики приглашают в гости самых маленьких и любознательных. Ребят постарше ждет компания сверхлюдей — несравненный герой комиксов Бэтмен, доблестный защитник планеты Пандоры Аватар, а также веселые герои «Ледникового периода» — неуклюжий Ленивец Сид, Опоссум и Белка Летяга. Родителям тоже не придется скучать! Каждый взрослый встретит здесь объекты с аурой ностальгии, захочет остановиться, чтобы поприветствовать старых друзей. Вот неуловимый Заяц и измученный Волк с коронной фразой «Ну, заяц, погоди!», а это сладкоежка Карлсон и мадемуазель Фрекен Бок, которая точно знает все секреты успешного воспитания…

Знатоки флоры и фауны в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси могут углубить знания о нашей планете и ее живности, редких тропических и субтропических растениях на выставке живых экзотических насекомых «Маленький мир». Подарком для посетителей в дни школьных каникул с целью экологического просвещения школьников станут экскурсии по оранжерее «Удивительные растения тропиков».





Мастер-классы и тематические игровые

Давно хотелось создать собственный пластилиновый мультик, но не было времени? Или не мультик, а чашку на гончарном круге, самодельные конфеты из сухофруктов и орехов, видеоролик с собственной озвучкой… А может быть, ваш ребенок увлекается конструированием или роботостроением? В каникулы есть возможность заняться любимым делом в компании единомышленников!

В различных городах проводится масса встреч по интересам и мастер-классов, остается выбрать дело мечты для освоения и запланировать посещение нужных мероприятий. А дома можно будет продолжить начатое. В столице, например, предлагают посетить занятия по флористике, мастер-классы по скалолазанию, сухому валянию, кулинарии. Варианты можно найти на сайте http://afisha.relax.by/kids/minsk/obuchenie/





Научные каникулы

Казалось бы, каникулы — не время для научной деятельности, мозговых штурмов и исследовательской работы. Но мы же помним, что, во‑первых, смена работы — тоже отдых, а во‑вторых, грамотно организованный процесс позволяет проводить научные изыскания в такой форме, чтобы дети не уставали, а положительные эмоции от собственноручно сделанных открытий помогли наполнить радостью каждый день.

В Национальной библиотеке Беларуси открыта выставка Музея науки «Элементо», работает и книжная выставка «История и традиции белорусской науки» — они посвящены Году науки в Беларуси.

Непонятные химические формулы, сложные задачи по физике, скучные параграфы… Хватит ломать голову и, повесив нос, уныло смотреть в учебник! Приди, потрогай и убедись: наука — это весело и увлекательно. Более сотни экспонатов, созданных командой профессиональных инженеров, погрузят вас в мир науки, помогут понять физические законы мира, пополнить знания в области физики и химии. Выставка «Элементо» — интерактивная на все 100 %. Здесь не найдется ни одной предупреждающей таблички «Руками не трогать!». Трогать, крутить, стучать, тереть не просто рекомендовано — необходимо!

Еще один парк чудес — «Эврикум». Он работает в одном из столичных торговых центров на улице Петра Мстиславца. Здесь посетителей ждет стеклянный лабиринт с запутанными коридорами, внезапными тупиками, игрой отражений… Гравитационная комната, в которой мир переворачивается с ног на голову!.. А еще улетный вращающийся тоннель, воздушная пушка с вихрем нереальной силы, супернаучное химическое шоу, завораживающая плазменная лампа, волшебный куб бесконечности, IQ-парк с интерактивными экспонатами и многое другое.

В музее занимательных наук «Квантум», расположенном в одном из торговых центров столицы на проспекте Газеты «Правда», сочетаются знания и развлечения. Экспозиция разделена здесь на тематические зоны: акустика, аэродинамика, электричество и магнетизм, механика, биология, оптика, головоломки… А также есть зеркальный лабиринт, наклонная и лазерная комнаты, лаборатория и планетарий.

Вечеринка с настольными играми для друзей

Но не все же уходить из дома во время каникул — однажды вечером можно, наоборот, позвать в свой дом друзей и приятелей! Расчехлить пару-тройку любимых настольных игр, достать конструктор (пока мама прячет планшет и ноутбук), подготовить угощение и напитки, почувствовать себя гостеприимным хозяином и распорядителем праздника… Ведь это особое удовольствие и важный для жизни навык — принимать гостей!





Ну а в последние пару дней каникул придется все же вспомнить о школе. Собрать рюкзак, выучить уроки… Но если ребенок успел переключиться на разные веселые дела и активно отдохнуть в эти несколько дней, то и школа принесет больше радости!

Подготовила Татьяна Гатова