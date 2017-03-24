Это уже стало традицией болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск»: приехав поддержать команду в тот или иной город, найти несколько часов для того, чтобы прогуляться по незнакомым улицам, увидеть местные достопримечательности и узнать что-то новое, доселе неизвестное…

Именно так пять лет назад я открыла для себя удивительный город — жемчужину в ожерелье Золотого кольца России — Ярославль. И полюбила его навсегда.





Флоренция русского севера

Ярик — так ласково называют свой город сами ярославцы — это живая история. Гуляешь по центру, и впечатление такое, будто идешь по громадному музею под открытым небом.

Куда ни кинь взгляд — всюду здания с памятными табличками, изящные средневековые церкви, именуемые холодными храмами, и величественные монастыри, стены которых излучают ауру минувших столетий.



На одном из домов — к слову, великолепном архитектурном строении — табличка с надписью: «Здесь учился великий русский поэт Н. К. Некрасов». Это бывшая Ярославская мужская гимназия, в которой несколько десятилетий позже русского классика учился и белорусский поэт Максим Богданович. И здесь же, у здания теперь уже ярославского университета находится памятник нашему знаменитому земляку.

Стоит ли говорить: за тысячу километров от дома приятно видеть что-то напоминающее о родине.

Кстати, если говорить об исторических памятниках, то нельзя обойти вниманием мужской Свято-Преображенский монастырь. Это уникальный образец зодчества XII века — тонкая ордерная профилировка выдает руку мастера из ренессансной Италии. Но куда более интересно то, что в одном из его приделов спустя шесть веков после постройки была найдена единственная сохранившаяся рукопись легендарного «Слова о полку Игореве» — самого известного памятника древнерусской литературы.



Ярославский кремль: а здесь ли ловили «демонов»?

По дороге к Волжской набережной встречается еще один великолепный архитектурный ансамбль, мимо которого ну никак не пройдешь, — Рубленый город, или, как его называют местные жители, Ярославский кремль.

Глядя на его белокаменные стены, перед глазами тут же встает картина из гайдаевской киноленты «Иван Васильевич меняет профессию». И первый вопрос, который задают хранителям истории этого грандиозного архитектурного памятника гости города — и я тоже: а здесь ли снималась знаменитая сцена погони за «демонами»?

Ответ немного разочаровывает: много было споров, но нет, не здесь — в Ростове Великом. А так хотелось прогуляться по тем же переходам, по которым бегали «царь» Бунша и «князь» Милославский!..

И все же Ярославский кремль вызывает интерес у туристов не только схожестью с тем местом, где снималась любимая многими советская комедия. Именно с него начинается история Ярика — на этом месте более тысячи лет назад был заложен город Ярослава Мудрого.



Волжская Стрелка

Так называется омывающийся с двух сторон полноводной Волгой и Которослью выступ. Он был некогда отличной защитой для возвышающегося над ним древнего Ярославля. А сегодня здесь царит бесконечный праздник жизни.

Волжская Стрелка — излюбленное место отдыха ярославцев и гостей города. Музыкальные фонтаны, «исполняющие» лишь классическую музыку, великолепная подсветка и иллюминация… Уходить отсюда не хочется.



А еще здесь, у Мякушкинского спуска на набережную, находится «Беседка любви», которую в буквальном смысле спасли жители города.

Построенная в стиле позднего классицизма беседка-ротонда в начале XX века оказалась в весьма плачевном состоянии. Власти города уже хотели было ее снести, узнав о непомерной стоимости реставрации. Но благодаря протестному движению горожан ажурная красавица беседка сегодня по праву считается грациозным символом Ярославля.





Здесь обязательно фотографируются на память туристы, оставляют замочки влюбленные и новобрачные… Смотришь отсюда на волжскую Стрелку с высоты птичьего полета — и дух захватывает от представившегося взору величия и красоты!

А на самом мысе Стрелки с бронзового постамента смотрит на берег Ярослав Мудрый… Он стоит с поднятой рукой, словно благословляет свой город.

P. S.: Объединенные сентябрем 2011‑го

Рассказывая о Ярославле, нельзя не упомянуть и еще об одно месте, которое свято чтут горожане. О месте, которое навсегда объединило минчан и ярославцев…





Чтобы понять, что такое хоккей для местных, — нужно хотя бы раз прогуляться по городу перед домашним матчем «Локомотива». В Ярославле хоккей — это религия.

— Наши выиграют! — уверенно заявила бабушка божий одуванчик, которая и с тростью-то с трудом передвигается. — На арену я не хожу — давление. А вот дома болею за ребят, ни одной игры не пропускаю!

…7 сентября 2011 года обожаемая всеми в Ярославле — и не только там — хоккейная команда вылетела на матч с минским «Динамо» и… ушла на взлете. Погибли в авиакатастрофе и наши земляки — Николай Кривоносов, Сергей Остапчук и легенда белорусского хоккея, энхаэловец, достижения которого пока не смог повторить никто из спортсменов‑соотечественников, — Руслан Салей…

На берегу Волги близ Туношны белеет мемориальный комплекс. И днем и ночью там горят свечи. На холодном граните выбиты имена тех, для кого тоже хоккей был жизнью…



А на каждом матче между минскими «зубрами» и ярославскими «железнодорожниками» на 10‑й минуте второго периода эхом на многотысячной арене разносятся слова переклички между болельщиками соперничающих на льду команд: «Никто не забыт…» — «Ничто не забыто!..».

* * *

Не будет преувеличением, если скажу: Ярославль — потрясающий город. Он западает в душу с первой прогулки. А потом хочется возвращаться туда снова и снова.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора Минск — Ярославль