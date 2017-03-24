В нынешнем году благодаря другу, телеоператору из Гродно Артёму Турлаю, мне посчастливилось впервые побывать на охоте. Признаюсь, что тогда я получил колоссальное удовольствие и море впечатлений. Но какова же была моя радость, когда спустя месяц Артём меня вновь пригласил, но на этот раз на фотоохоту да еще и на зубров.



Думаю, что многие мои коллеги хотели бы оказаться на моем месте. Согласитесь, лицезреть зубра в его естественной среде обитания — действительно редкая удача.

Мало кто знает, что в тридцати километрах от Гродно в лесах охотхозяйства «Озеры» живет многочисленное стадо зубров. В начале 1990‑х годов в Гродненский район из Беловежской Пущи завезли около 20 особей, через несколько лет поголовье зубров увеличилось в два раза. Сейчас стадо насчитывает более 200 особей.

…Проехав около двадцати километров по трассе, мы свернули на проселочную дорогу. Еще несколько километров — и наша группа фотоохотников прибыла в охотничьи угодья «Озеры». Расчехлив свои фоторужья, мы начали высматривать «добычу». Поначалу объектом нашего внимания стали европейские косули. В зимнюю пору эти животные темно-коричневого окраса, а летом — светло-серые. Зимой косулям приходится нелегко. В это время их рацион состоит из почек и побегов деревьев, желудей и мха. В поле же можно полакомиться прошлогодней травой, которую они выкапывают из-под снега. Сделав несколько кадров этих грациозных животных, мы двинулись в глубь охотхозяйства.



В поле по-хозяйски разгуливали зубры. Обычно зимой они собираются в местах подкормки и пополняют запас жизненной энергии за счет предложенных лакомств — сена, корнеплодов и силоса. В нескольких метрах от их пастбища находится деревня. Но копытные к людским жилищам не подходят, осторожничают.





Признаюсь, что поймать выстрел из танка или пуск ракеты из зенитного ракетного комплекса порой легче, чем фотографировать диких зверей. В тот день старейшие обитатели и властители этих мест уж очень далеко находились от нас. «Поймать их на мушку» не удавалось даже коллегам с мощными объективами. Поэтому нам пришлось, как говорится, подбираться из засады.

Интересуюсь у Артёма Турлая: насколько близко можно подобраться к зубрам?

— Включаем режим полной тишины. Теперь разговаривать нельзя. Подползаем очень тихо, иначе они нас заметят и, в лучшем случае, убегут в лес, — инструктирует Артём. — У зубра очень тонкий нюх. Если мы будем сидеть тихо и совершенно неподвижно в течение долгого времени, то наши шансы остаться незамеченными возрастут.







— А в худшем — что может произойти? — продолжаю любопытствовать.

— Страшно даже представить. Смотри, в этом стаде есть совсем маленькие телята. Для человека представляет опасность именно самка, защищающая своего детеныша. Если она начнет покачивать головой и фыркать, то нам не поздоровится. А вообще зубры весьма миролюбивы. Они никогда не нападают первыми. Агрессию, как правило, провоцирует сам человек, который зачастую ведет себя не совсем дружелюбно.



К слову, Артём давно увлекается охотой. Это хобби он освоил еще во время учебы в Белорусском государственном технологическом университете, где получал профессию инженера лесного хозяйства. Там же вступил в ряды охотников, кроме того, парень — прекрасный фотограф-анималист:

— В последнее время большой популярностью пользуется фото- и видеоохота. Фототуры для любителей дикой природы сейчас весьма популярны. Съезжается много фотографов и просто любителей дикой природы со всей Беларуси, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Иностранцы в восторге от белорусских пейзажей. На таких вот фототурах мы обмениваемся опытом съемок.



…В тот день зубры все же нас обнаружили, но за пару часов, что мы провели на поляне, они немного к нам привыкли. Мне показалось, что они даже перестали воспринимать нас как непрошеных гостей. В какую-то минуту часть зубриного стада отделилась и двинулась к валкам сена. Долгие часы ожидания дали свои плоды: молодые зубры начали «позировать», а мы успели сделать несколько хороших кадров…

Олег Александров, фото автора