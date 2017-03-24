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Лукашенко пообещал есть индейку

24.03.2017 22:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси создают условия для иностранцев, готовых открыть свой бизнес. Президент республики Александр Лукашенко посетил крупное частное предприятие в Гродненской области, где производят мясо индейки, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко. Главе государства показали новые разработки, представленные на государственную премию, в том числе первый самоходный опрыскиватель с датчиками и навигатором.

«Руководитель хозяйства говорит, что это мечта. Раз техника нормально работает, надо быстрее отдавать ее в хозяйство», - отметил Лукашенко.

У мясоперерабатывающего завода - собственная ферма. Производство полного цикла - в частных руках. Литовский инвестор выращивает индейку породы Биг. Сейчас на ферме шесть тысяч голов.

Лукашенко добросовестных инвесторов готов поддерживать, особенно если речь идет о расширении производства. Президент продегустировал колбаски из индюшатины.

В Беларуси мясо индейки пока непопулярно. Среднее потребление на душу населения - 200 граммов в год. Белорусский лидер пообещал добавить этот продукт в свой рацион.

«Меня пообещали приучить к индейке. Мы привыкли к свинине, говядине, курице. Но мясо индейки - хороший продукт, и его нужно употреблять в пищу», - считает он.

Для привлечения частных инвестиций президент готов увеличить срок пребывания иностранцев в стране без визы. Сейчас он составляет пять дней.

Во время поездки в регион Лукашенко поручил проработать вопрос строительства нового азотного производства.

 
 
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Президент Беларуси посетил крупное частное предприятие в Гродненской области, где производят мясо индейки.

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