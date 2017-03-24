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Шорец: любые митинги 25 марта являются незаконными

24.03.2017 21:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Все заявки на проведение митинга на 25 марта были отозваны, заявил в пятницу председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в эфире телеканала ОНТ.

Шорец: любые митинги 25 марта являются незаконными
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Все заявки, которые были поданы в Мингорисполком на проведение каких-то мероприятий были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими же заявителями, о чем Мингорисполком был уведомлен в письменном виде. Инициаторы еще одной заявки отказались ранее. Еще один человек сегодня отозвал заявку на проведение мероприятия", — сказал мэр белорусской столицы.

"Поэтому любые мероприятия, которые могут произойти будут признаны незаконными", — резюмировал Шорец.

Ранее представитель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Денис Садовский заявил агентству, что минские городские власти разрешили митинг 25 марта в субботу, однако изменили место и время проведения, разрешив участникам уличной акции собраться в парке Дружбы Народов в 12:30.

 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Минска в беседе с журналистами подчеркнул, что санкционированных массовых мероприятий 25 марта в Минске не будет.

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