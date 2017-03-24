МИНСК, 24 мар – Sputnik. Новая гостиница будет построена в Минске на улице Свердлова, для нее нашли иностранного инвестора – компанию "Гермес Констракшн".

Возвести новый отель в центре столицы планировали к Чемпионату мира по хоккею, который проходил в 2014 году, однако проект так и не был реализован.

"Компания "Гермес Констракшн" решила несколько изменить наполнение комплекса, и теперь на первое место по объему выходят торговые площади, к ним добавятся офисы, а отель станет меньше – в нем будет 21 номер, каждый из которых представляет собой апартаменты из нескольких комнат: спальни, гостиной, кухни, гостевого санузла", – сообщило в пятницу агентство " Минск-Новости ".

Предварительное проектное решение комплекса уже рассмотрели на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города. По планам застройщиков, общая его площадь составит 46 тысяч квадратных метров. Предполагается, что у торгово-развлекательной части комплекса будет более "административный" фасад, а гостиничную высотку оформят в ином стиле.