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"Белавиа" начнет выполнять рейсы из Витебска в Калининград с 9 июня

24.03.2017 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" с 9 июня планирует начать выполнять рейсы из Витебска в Калининград, сообщила в пятницу пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

Аэропорт Храброво с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов. Оно будет действовать до 28 октября 2017 года, и в него добавятся пять новых внутрироссийских и международных направлений.

"Белавиа" начнет выполнять рейсы из Витебска в Калининград с 9 июня
© Sputnik / Мария Амелина
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"С 09 июня белорусская авиакомпания "Белавиа" открывает новое направление на Витебск", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Там добавили, что регулярные рейсы свяжут Калининград с другими белорусскими городами: Минском, Гродно, Гомелем и Брестом.

В начале марта "Белавиа" заявила о возобновлении выполнения рейсов по маршруту Минск — Ереван — Минск с 24 мая.

Авиаперевозчик "Белавиа" — крупнейший в Беларуси. Авиакомпания базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 47 аэропортов 28 стран Европы и Азии.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Рейсы национальной авиакомпании будут выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

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