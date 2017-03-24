Митин Сиака Куна — студент факультета международных отношений БГУ по специальности «мировая экономика». Ему 21 год, парень учится на 1 курсе, а в свободное время играет на саксофоне. Мы заметили его на конкурсе Mister International BSU. Тогда Сиака вышел на сцену в вышиванке и играл «Aint No Sunshine». Что студент из Мозамбика знает о нашей стране и откуда вышиванка на конкурсе для иностранных студентов — в материале TUT.BY.





Непрофильные предметы и дешевое образование

Сиака приехал из Мапуту — cтолицы Мозамбика. Родители у него работают в министерстве сельского хозяйства и имеют свой бизнес. Студент скромничает, но говорит, что если в Мозамбике кто-то занимает должность в министерстве образования или сельского хозяйства — это гарантирует небедную жизнь: там эти отрасли хорошо финансируются.

Образование в Минске он называет доступным: в год студент платит чуть больше двух тысяч долларов. Жизнь в Минске Сиаке тоже кажется недорогой.

— Мой папа был здесь по работе, говорил, что в Беларуси добрые люди и факультет хороший. Он считал, что будет лучше, если я приеду сюда. Я хотел изучать мировую экономику, а здесь есть преподаватель португальского, которая объяснила моему папе, что это за факультет и что здесь на международном курсе учится много иностранцев.

Перед тем как поступить на ФМО, Сиака год обучался на подготовительном факультете, а поступать, говорит, было трудно из-за русского языка. Лекции студентам сейчас читают тоже на русском. Учиться парню нравится, но признается, что есть в программе не те предметы, какие бы ему хотелось.

— Я понимаю, почему эти предметы есть, но для меня это неудобно. Например, здесь есть предметы на белорусском языке — мне это неинтересно, я же не буду его использовать. Есть предметы, где рассказывают только о Беларуси. А я же специально выбирал для изучения мировую экономику.

В свободное время Сиака играет на саксофоне, репетирует со своим безымянным кавер-бэндом в музыкальной школе на Немиге. Ребята нигде не выступают, просто собираются для души. На улице парень не играет, но для нас сделал исключение.

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Он говорит, что сегодня, например, ошибался. А такого быть не должно.

— Есть правило — если ты хочешь сыграть, ты должен делать это идеально. Лучше будет, если я буду уважать правила.

«А есть большая разница между Россией и Беларусью?»

Мы просим рассказать студента, откуда у него льняная вышиванка и почему он решил ее надеть на конкурс для международных студентов, где обычно стараются выступать со своими национальными номерами. Сиака спрашивает: «Что такое вышиванка?».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Выясняется, что парень ничего не слышал о белорусской национальной одежде. Он очень удивляется: «Это для меня такая новость!». Говорит, что на выступление просто решил надеть именно ее, потому что это был папин белорусский подарок. О культуре нашей страны и истории Сиака не знает пока ничего, даже не видит различий между русским и белорусским языками.

— Я должен узнать о Беларуси больше, но для этого надо хорошо говорить, пока я только учусь. Я знаю, что Беларусь была в СССР. У вас есть богатая история? А есть большая разница между Россией и Беларусью? Я говорю о людях, о культуре. Вы же не говорите на белорусском — я не слышал его в Минске, и ваш президент делает официальные заявления на русском.

В Минске студент был только в торговых центрах и кафе. Говорит, что любит «Замок» и «Галилео», но простые вещи вроде рубашек покупает в ГУМе. Из белорусской еды, которую пробовал, любимой Сиака уверенно называет «белый соус», имея в виду сметану.

— Я с ней везде «встречаюсь», ем ее с рисом, с рыбой, со всем!





Как и многие иностранцы, Сиака обращает внимание на добродушие людей. Говорит, что девушки в Минске всегда охотно ему помогают найти дорогу — в отличие от мужчин.

— Но девушки у вас не все, конечно, красивые, как говорят. Такие, как и во всем мире. Есть те, которые вообще класс, а есть те, которые уууу (Сиака делает испуганное лицо — прим. TUT.BY).

Сравнивая Минск с Мапуту, парень однозначно заявляет, что здесь ему нравится больше.

— У вас хорошо работают общественные службы: поликлиника, спортивные секции, метро, автобусы! А там у меня есть семья, друзья, но я по ним не очень скучаю.

Оставаться после обучения в Минске студент из Мозамбика не планирует.

— Я очень хочу работать в ООН — меня интересуют международные, экономические отношения, как это происходит. Будет трудно, но в следующем году начну учить французский.