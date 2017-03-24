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Беларусь оснастит отечественными 3D-принтерами всю страну
25.03.2017 09:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Технологии будущего осваивают в Беларуси. В стране начинают выпуск отечественных 3D-принтеров. Они могут печатать еду, одежду, протезы и многое другое. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк протестировала устройство.
Целая промзона в одной комнате. Вместо огромных зданий заводов компактные 3D-принтеры. Печатать они могут практически все что угодно.
«В своей руке я держу еще одну руку, которая была напечатана на 3D-принтере. Это, грубо говоря, такой макетик, который можно использовать как протез, если его немножко переделать», - пояснил разработчик 3D-принтера Виктор Ходько.
Слой за слоем принтер создает предмет по заданной программе. Работает с любым материалом: с пластиком, металлом и даже шоколадом.
Это обычная шестеренка. Такая есть в мясорубке или в коробке передач вашего автомобиля. Если она сломается, за починку попросят большие деньги или вовсе откажут в ремонте. 3D-принтер приходит на помощь: 10 минут вещица готова.
Отечественные печатные машины экономят не только время, но и деньги. Белорусский
«Оборудование оснащается фильтрующим механизмом, чтобы очищать воздух от вредных паров, которые образуются при печати», - рассказал начальник службы опытно-промышленного производства Алексей Гаврильчик.
Экологичными устройствами оснастят и белорусские школы. Дети смогут сами придумать и распечатать любой предмет.
«Таким образом, мы приучаем детей к этому инженерному искусству: ненавязчиво. Не заставляя его ничего делать», - отметил руководитель проекта Александр Заико.
Разработчики понимают:
В планах у белорусских ученых разработать принтер для распечатки домов. Подобные уже есть в России, Китае, США. Здание в 250 квадратных метров можно получить за сутки.
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Белорусский 3D-принтер минимум вдвое дешевле импортного. Кроме того, он не загрязняет окружающую среду.
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