Технологии будущего осваивают в Беларуси. В стране начинают выпуск отечественных 3D-принтеров. Они могут печатать еду, одежду, протезы и многое другое. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк протестировала устройство.

Целая промзона в одной комнате. Вместо огромных зданий заводов компактные 3D-принтеры. Печатать они могут практически все что угодно.

«В своей руке я держу еще одну руку, которая была напечатана на 3D-принтере. Это, грубо говоря, такой макетик, который можно использовать как протез, если его немножко переделать», - пояснил разработчик 3D-принтера Виктор Ходько.

Слой за слоем принтер создает предмет по заданной программе. Работает с любым материалом: с пластиком, металлом и даже шоколадом.

Это обычная шестеренка. Такая есть в мясорубке или в коробке передач вашего автомобиля. Если она сломается, за починку попросят большие деньги или вовсе откажут в ремонте. 3D-принтер приходит на помощь: 10 минут вещица готова.

Отечественные печатные машины экономят не только время, но и деньги. Белорусский 3D-принтер минимум вдвое дешевле импортного, и это не единственное преимущество.

«Оборудование оснащается фильтрующим механизмом, чтобы очищать воздух от вредных паров, которые образуются при печати», - рассказал начальник службы опытно-промышленного производства Алексей Гаврильчик.

Экологичными устройствами оснастят и белорусские школы. Дети смогут сами придумать и распечатать любой предмет.

«Таким образом, мы приучаем детей к этому инженерному искусству: ненавязчиво. Не заставляя его ничего делать», - отметил руководитель проекта Александр Заико.

Разработчики понимают: 3D-принтеры не заменят рабочие руки полностью, зато облегчат жизнь специалистам в любой сфере.

В планах у белорусских ученых разработать принтер для распечатки домов. Подобные уже есть в России, Китае, США. Здание в 250 квадратных метров можно получить за сутки.