﻿ В кинотеатре "Октябрь" отменили дневные сеансы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В кинотеатре "Октябрь" отменили дневные сеансы

25.03.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 марта в кинотеатре «Октябрь» «по техническим причинам» отменили дневные сеансы.

Сегодня не будет сеансов на 12.40 и 14.50.

Как пояснили TUT.BY в кинотеатре, «нет света — возникли проблемы на подстанции».

Чтобы сдать купленные оффлайн билеты, нужно обращаться в кассу «Октября», приобретенные онлайн через интернет — в «ByCard».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам сотрудников "Октября", произошло это "по техническим причинам".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь оснастит отечественными 3D-принтерами всю страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика