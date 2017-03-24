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В кинотеатре "Октябрь" отменили дневные сеансы
25.03.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by
25 марта в
Сегодня не будет сеансов на 12.40 и 14.50.
Как пояснили TUT.BY в кинотеатре, «нет света — возникли проблемы на подстанции».
Чтобы сдать купленные оффлайн билеты, нужно обращаться в кассу «Октября», приобретенные онлайн через интернет — в «ByCard».
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По словам сотрудников "Октября", произошло это "по техническим причинам".
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