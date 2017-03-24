25 марта в кинотеатре «Октябрь» «по техническим причинам» отменили дневные сеансы.

Сегодня не будет сеансов на 12.40 и 14.50.

Как пояснили TUT.BY в кинотеатре, «нет света — возникли проблемы на подстанции».

Чтобы сдать купленные оффлайн билеты, нужно обращаться в кассу «Октября», приобретенные онлайн через интернет — в «ByCard».