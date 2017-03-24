Фигуранты уголовного дела по статье о массовых беспорядках много работали, заботились о своих семьях, интересовались историей Беларуси и занимались волонтерством. Никто из них и не думал, что будет обвинен в подготовке каких-то насильственных действий.

Председатель Рады общественного объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Нина Шидловская является бывшей супругой Мирослава Лазовского, который в 90-е годы был лидером «Белого легиона».

«После распада организации все мы продолжали общаться, и многие обвиненных я знаю лично. Это ответственные люди, которые интересовались историей, культурой нашей страны, учили и помогали другим учить родной язык. Многие из них участвовали в разных мероприятиях и всегда одними из первых помогали поддерживать порядок во время акций. Это сторонники законных методов решения любых вопросов. Здоровый образ жизни, занятия спортом, любовь и уважение к истории в нашей стране сегодня интерпретируется, к сожалению, как преступление и основа для обвинения в преступлениях», – отметила Нина Шидловская.

«Полторжицкого никто из «легиона» не знает»

Что касается некого Евгения Полторжицкого, которого телеканал ОНТ представил как одного из активистов воинственной группы и который назвал Мирослава Лозовского в числе ее руководителей, ранее о нем никто из окружения Нины Шидловской не слышал:

«Я внимательно присматривалась к нему на видеозаписи , ведь я знаю многих из бывшего «Белого легиона». Этот человек к «Белому легиону» никогда не имел никакого отношения. Я вообще впервые его вижу – и не только я, но и все друзья, с которыми я разговаривала».

Вообще в сюжетах госканалов о задержании «боевиков» показывали не настоящее оружие, а коллекционное или муляжи.

«То, что показали вчера по ТВ – на самом деле это сувенирные мачете, которые подарили друзья. Я восемь лет прожила в браке с Мирославом и знаю: никакого оружия у него никогда не было. При желании в нашей стране можно сделать преступника из любого рыболова или охотника! К примеру, я тоже копала огород в спецовке отца. То есть, может быть все, что угодно, и это самое ужасное. От таких фальсификаций не защищен никто», – считает зампредседателя «Бацькаўшчыны».

Возбужденное против Мирослава Лозовского уголовное дело ведется с такими нарушениями, что его адвокат намерена обратиться в генпрокуратуру.

«Он сильно избит, это подтвердила его невеста, на обыск привезли в наручниках, разрешили только попить воды. Но, по словам адвоката, держится хорошо. Слава Богу, Мирослав – человек сильный, и физически, и морально. Вместе с тем адвокат крайне обеспокоена и намерена подать жалобу генеральному прокурору и на само задержание Мирослава, и на то, что по телевизору ему приписывают», – сообщила Нина Шидловская.

«С обыском вломились, хотя мы просили подождать хозяина квартиры»

Юлия Букштанович – невеста Виктора Данилова. Она находилась в доме жениха вместе его матерью, когда спецслужбы пришли с обыском.

«В дверь позвонили ночью, дома были только я и мама Виктора. Мы объяснили, что боимся открывать незнакомым людям, потому что уже были нападения. Тем более, что они нас обманули – по домофону сказали, будто бы идут в другую квартиру. Мы просили подождать десять минут, пока придет отец Виктора. Ждать они не стали и выбили двери – они так и остались выбитыми на ночь. Двое были с автоматами, в масках, один составлял протокол, еще двое проводили сам обыск – он продолжался более 20 часов. Забрали учебные гранаты – Виктор преподавал в школе довоенную подготовку. Потом – обыск в гараже», – рассказала девушка.

Своего жениха с тех пор она не видела.

«Сказали, что Виктор задержан и находится в СИЗО. Его привозили в квартиру, чтобы снять ролик для БТ, но увидеться нам не дали. Адвоката тоже не допустили. Сегодня разрешили передать самое необходимое: белье и средства гигиены», – сообщила участница конференции.

Юлия познакомилась с Виктором четыре года назад, когда искала помощника для поездок в детский дом. «Он очень много помогал, организации «Наши дети» и «Хочу помочь» и сейчас существуют. Виктор – настоящий защитник, он всегда заступается за тех, кто нуждается в помощи», – добавила она.

«Ребенок все еще не может отойти»

К Александре и Сергею Борсток пришли с обыском в тот же вечер.

«Наш ребенок все еще не может отойти от этого – так было страшно. Перетрясли квартиру и гараж, забрали жесткий диск, флешки и майки с вышивкой черного солнца. Сергея забрали, адвоката до сих пор не допустили. Из вещей приняли только самые необходимые. Сергей даже не был в курсе, что происходит. Ходил на работу, помогал моей бабушке, за пределы микрорайона практически не выходил», – сообщила Александра.

Лидера «Маладога фронта» Дмитрий Дашкевича его супруга Настя смогла разыскать только после продолжительных усилий.

«Все задержанные молодофроновцы в СИЗО на Володарского, к ним не допускают никаких адвокатов. Не говорили даже, где они находятся… Просто в «американке», когда принесла передачу для мужа, сказали, что его там нет. И стало ясно: он в СИЗО №1. Поскольку адвокат работала с процессом 2010 года, она, увидев происходящее, поняла: нужно ждать, пока пройдут первые трое суток. Змитру удалось передать только предметы первой необходимости. Все, что мы слышим в госСМИ – это наглый бред. Обыск у меня дома проводили без меня. Я не знаю, кто там был, кого взяли в понятые и присутствовал ли при этом муж. Все, что мы видим – для нас это дико», – заметила Наста Дашкевич.

«Искал брата сутки»

О задержании своего брата Ивана, студента архитектурного факультета БНТУ, Алексей Ковальчук узнал только в пятницу от адвоката. До этого сутки безуспешно его искал.

«Задержали вечером, когда Иван пришел домой – он живет в общежитии студенческого городка [в минском микрорайоне Малиновка]. Обыск проводился в его отсутствие. Изъяли старую военную каску, и строительные шлемы, камуфляжную одежду и берцы – Иван и увлекается историей и диггерством. Непьющий, некурящий, никогда не бывал в милиции. Он напуган и не может понять, что происходит. Не знал, куда его привезли и где он находится, пока ему не сообщил адвокат. Даже просил у сотрудников КГБ передать ему ноутбук, чтобы дописать диплом», – объяснил Алексей.

Иван не является активистом ни одной организации. «Не знаю, какое отношение к этому делу он имеет. Он заканчивает архитектурный факультет БНТУ, одновременно работает. По ночам он писал диплом, утром – на учебу, днем – на работу. Свободного времени у брата просто нет», – констатировал мужчина.

Нина Шидловская добавляет: история Ивана точь в точь такая же, как у другого обвиненного – Тимура Пашкевича.

Некоторые же фигуранты уголовного дела собирались на мирную демонстрацию в День Воли, но никто из их круга не одобрял насилия.

«Виктор – самый чудесный волонтер «Бацькаўшчыны», так много помогает! Он как гражданин собирался идти в рамках заявленного маршрута, чтобы быть на празднике, который отмечается каждый год. О том, что кто–то хочет перекрыть проспект – парни были категорически против всяческих противоправных действий», – заявила Нина Шидловская.

О том, что сценарий развернется таким образом, не представлял из них никто.

«Первым тревожным звонком стало появление в воскресенье электронной фейковой листовки с использованием символики «Белого легиона», который якобы призывал выйти на День воли с оружием в руках. Ничего подобного «Белый легион» не делал! Ни во время существования, ни потом! Я стала расспрашивать друзей – у многих из них телефоны уже были выключены. И я поняла, что готовится какая–то провокация», – вспоминает Нина.

Виктор Данилов тоже встревожился, когда увидел провокационную листовку.

«Он сказал, что это беда. Мне передалась его тревога, хотя тогда еще не понимала, в чем дело. Всю ночь Виктор сидел за компьютером, пытался объяснить всем, что листовка – фальшивая. Надо признать, ее текст был продуман, написан на красивом беларуском языке. Для Виктора это было шоком», – подтвердила Юлия.

«Дело боевиков» – часть истерии властей»

Юрист правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович сопоставил официальную информацию с очевидной.

«КГБ заявил: задержано 26 человек, якобы у них найдено оружие и боеприпасы, какая–то машина с оружием пыталась прорваться в Беларусь с территории Украины и т.д. Но мы знаем, что с 3 марта задержано более трехсот протестующих против декрета №3. Что власти развернули широкие репрессивные санкции, начиная от произвольных задержаний, когда людей хватают в автобус и увозят неизвестно куда, до преследования участников мирных демонстраций, журналистов и представителей оппозиционных партий», – отметил он.

Несмотря на заявления по телевидению, что у кого-то из демонстрантов нашли какие–то ножи или кастеты, ни одного человека еще не привлекли к административной ответственности за незаконное ношение оружия, напомнил Валентин Стефанович.

«И нигде – никаких кадров с ножами или кастетами в том несчастном троллейбусе. Мы видим, что власти начали массовые репрессии, которые сопровождаются истерией в СМИ. По нашему мнению, это уголовное дело о подготовке массовых беспорядков является частью этой истерии. И мы убедительно просим власти эту истерию прекратить! Репрессии свидетельствуют о значительном ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в нашей стране», – подытожил юрист.

В качестве резюме он озвучил совместное заявление правозащитных организаций Беларуси, принятое 24 марта. Документ призывает власти прекратить нагнетать атмосферу и запугивать общество, освободить всех задержанных мирных демонстрантов и обеспечить свободу проведения мирных собраний в дальнейшем, а также соблюдать права арестованных.

Особый акцент правозащитники сделали на произвольных задержаниях, во время которых сотрудники спецслужб неоправданно применяют физическую силу, преследовании журналистов и правозащитников за профессиональную деятельность, а также на изолированности фигурантов нового уголовного дела.

Подписали:

Правозащитный центр «Вясна»

Центр правовой трансформации

Комитет защиты репрессированных «Салідарнасць»

Беларуский Дом прав человека имени Б. Звозского

Беларуский Хельсинкский комитет

Беларуская ассоциация журналистов

Беларуский документационный центр.

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