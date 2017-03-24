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Страны-соседки переходят на летнее время. Беларусь не переводит стрелки часов
25.03.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by
В ночь с 25 на 26 марта наши соседи — страны Евросоюза и Украина — переходят на летнее время. В Беларуси стрелки часов переводить не нужно. Мы перестали это делать еще с 2011 года, чтобы полностью использовать светлое время суток и
С 26 марта у нас будет одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией. А вот с Польшей будет отличаться на один час. Из-за этого Белорусская железная дорога уже
На переход на летнее и зимнее время можно смотреть с разных точек зрения. TUT.BY уже
С другой стороны, перевод часов экономит часть потребляемой электроэнергии. Правда, материальная выгода незначительная. На переводе стрелок весной мы экономили 0,05% от годового электропотребления страны, осенью — 0,02%. В общем это около 28 миллионов кВт∙ч, совсем небольшая цифра в масштабах Беларуси, которая ежегодно потребляет 39 миллиардов кВт∙ч. Энергетики уверены: гораздо больше можно сэкономить за счет энергоэффективных электроприборов и оборудования.
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С 26 марта у нас будет одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией.
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