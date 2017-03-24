О «Марше нетунеядцев» в Гомеле, запланированном на 25 марта было известно сразу после первой акции протеста , которая проходила в городе 19 февраля. Тогда митингующие договорились встретиться в том же месте и даже в тот же час на День воли . TUT.BY ведет прямую трансляцию акции.

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Местные власти проведение массового мероприятия 25 марта не разрешили. Точнее, они предложили организовать его на площадке возле ДК «Випра». Однако участники незарегистрированного движения «За отмену декрета № 3», которые направляли свое обращение в горисполком, с таким предложением не согласились, мотивировав отказ тем, что подобные мероприятия должны проходить в центре, а не в спальном районе. В ответ городские власти предупредили, что проведение «Марша нетунеядцев» на площади Восстания, улице Советской и площади Ленина будет считаться несанкционированным, нарушающим действующее законодательство, за что предусмотрена административная ответственность.

Сегодня на площади Восстания организована традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. А на площади Ленина с 10.00 до 15.00. запланирована репетиция торжественного мероприятия, посвященного выпуску офицеров Гомельского инженерного института МЧС, там будет перекрыто движение. Об этом Гомельский горисполком предупредил горожан накануне вечером. Также сегодня руководители многих предприятий города организовали субботники.

Не будет на сегодняшней акции и основных организаторов прошлой. Сразу после февральского марша в Гомеле и митинга в Рогачеве активистам начали приходить повестки из милиции , к некоторым правоохранители наведывались прямо домой. На данный момент «сутки» отбывают Владимир Кацора, Николай Пешко, Дмитрий Сабуров, Андрей Макаров, Алесь Евсеенко, Артем Шапоров, Борис Аникеев, Анатолий Поплавный, Андрей Толчин, Юрий Захаренко, Владимир Непомнящих. Больше всех получил гомельский видеоблогер Максим Филипович — 13 суток, а затем суд Советского района добавил ему еще пять суток ареста за участие в аналогичной акции в Бресте, на 14 суток осужден Виктор Рубцов. Судили также «адвоката дармоедов» правозащитника Леонида Судаленко (отделался предупреждением) и еще нескольких журналистов-фрилансеров среди которых Евгений Меркис и Лариса Щирякова, им дали штрафы.





За ночь появились ограждения в сквере Громыко. На пешеходной зоне возле Детского театра кукол выстроились несколько автобусов. Причина неизвестна.





А на площадке возле цирка и на проспекте Победы развернулась выставка декоративно-прикладного искусства.





Справка TUT.BY

День Воли — неофициальный праздник в Беларуси, который отмечается 25 марта. В этот день в 1918 году провозгласили независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Праздник не признан на официальном уровне. Но его как аналог Дня независимости ежегодно отмечают национально-ориентированные соотечественники и диаспоры за рубежом. По традиции они проводят 25 марта митинги и марши.

Государственными символами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Белорусский язык имел статус государственного, у граждан БНР был паспорт.

Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск, переехав в Гродно, а затем в Вильно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование БССР. Рада БНР продолжает деятельность в эмиграции, сейчас — в США.

Период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.