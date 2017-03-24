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В Гомеле проходит несанкционированная акция, посвященная Дню Воли (LIVE)
25.03.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by
О «Марше нетунеядцев» в Гомеле, запланированном на 25 марта было известно сразу после
Местные власти проведение массового мероприятия 25 марта не разрешили. Точнее, они
Сегодня на площади Восстания организована традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. А на площади Ленина с 10.00 до 15.00. запланирована репетиция торжественного мероприятия, посвященного выпуску офицеров Гомельского инженерного института МЧС, там будет перекрыто движение. Об этом Гомельский горисполком предупредил горожан накануне вечером. Также сегодня руководители многих предприятий города организовали субботники.
Не будет на сегодняшней акции и основных организаторов прошлой. Сразу после февральского марша в Гомеле и
За ночь появились ограждения в сквере Громыко. На пешеходной зоне возле Детского театра кукол выстроились несколько автобусов. Причина неизвестна.
А на площадке возле цирка и на проспекте Победы развернулась выставка декоративно-прикладного искусства.
Справка TUT.BY
День Воли — неофициальный праздник в Беларуси, который отмечается 25 марта. В этот день в 1918 году провозгласили независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Праздник не признан на официальном уровне. Но его как аналог Дня независимости ежегодно отмечают национально-ориентированные соотечественники и диаспоры за рубежом. По традиции они проводят 25 марта митинги и марши.
Государственными символами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Белорусский язык имел статус государственного, у граждан БНР был паспорт.
Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск, переехав в Гродно, а затем в Вильно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование БССР. Рада БНР продолжает деятельность в эмиграции, сейчас — в США.
Период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.
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Местные власти проведение массового мероприятия сегодня не разрешили. Точнее, они предложили организаторам повести его на площадке возле ДК "Випра". Однако...
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