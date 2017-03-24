|
В Бресте проходит акция оппозиции, посвященная Дню Воли (LIVE)
25.03.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by
25 марта в Бресте проходят
в 11.45, за 15 минут до начала акции, на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов собралось около 50 человек. Присутствуют представители региональных подразделений оппозиционных партий и движений.
Согласно планам организаторов отсюда колонна двинется по маршруту: проспект Машерова — Советская — Буденного. Конечная точка марша — площадь Свободы. Здесь пройдет митинг, на который приглашены представители Брестского горисполкома.
По словам организаторов, на площади Свободы планируется обсудить целый ряд наболевших для белорусского общества проблем как локального, брестского, то и общереспубликанского масштаба. В частности, на повестке дня будут вопросы освобождения от административной ответственности участников несанкционированных «маршей нетунеядцев», отмена Декрета № 3, прозрачности выборов.
Завершится мероприятие в 15.00.
К маршу и митингу ко Дню Воли присоединились представители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП, Движения «За Свободу», независимых профсоюзов, ряда общественных организаций и учреждений. Также к акции присоединились активисты из других городов Брестской области.
Заявку на проведение массового мероприятия подал в Брестский горисполком руководитель областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский. Городские власти дали добро.
Массовая санкционированная акция оппозиции проходит в Бресте впервые с 2013 года, когда на первомайскую демонстрацию под бело-красно-белыми флагами вышло около 100 человек.
В День Воли также пройдет
Напомним, Брестский и Гродненский горисполкомы
Накануне Дня Воли в Бресте 7 суток ареста за участие в маршах нетунеядцев
Справка TUT.BY
День Воли — неофициальный праздник в Беларуси, который отмечается 25 марта. В этот день в 1918 году провозгласили независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Праздник не признан на официальном уровне. Но его как аналог Дня независимости ежегодно отмечают национально-ориентированные соотечественники и диаспоры за рубежом. По традиции они проводят 25 марта митинги и марши.
Государственными символами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Белорусский язык имел статус государственного, у граждан БНР был паспорт.
Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск, переехав в Гродно, а затем в Вильно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование БССР. Рада БНР продолжает деятельность в эмиграции, сейчас — в США.
Период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 марта в Бресте проходят разрешенные властями мероприятия, посвященные празднованию Дня Воли. TUT.BY ведет прямую трансляцию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии