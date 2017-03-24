25 марта в Бресте проходят разрешенные властями мероприятия , посвященные празднованию Дня Воли. TUT.BY будет вести прямую трансляцию.

в 11.45, за 15 минут до начала акции, на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов собралось около 50 человек. Присутствуют представители региональных подразделений оппозиционных партий и движений.

Согласно планам организаторов отсюда колонна двинется по маршруту: проспект Машерова — Советская — Буденного. Конечная точка марша — площадь Свободы. Здесь пройдет митинг, на который приглашены представители Брестского горисполкома.

По словам организаторов, на площади Свободы планируется обсудить целый ряд наболевших для белорусского общества проблем как локального, брестского, то и общереспубликанского масштаба. В частности, на повестке дня будут вопросы освобождения от административной ответственности участников несанкционированных «маршей нетунеядцев», отмена Декрета № 3, прозрачности выборов.

Завершится мероприятие в 15.00.

К маршу и митингу ко Дню Воли присоединились представители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП, Движения «За Свободу», независимых профсоюзов, ряда общественных организаций и учреждений. Также к акции присоединились активисты из других городов Брестской области.

Заявку на проведение массового мероприятия подал в Брестский горисполком руководитель областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский. Городские власти дали добро.

Массовая санкционированная акция оппозиции проходит в Бресте впервые с 2013 года, когда на первомайскую демонстрацию под бело-красно-белыми флагами вышло около 100 человек.

В День Воли также пройдет встреча жителей города с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком . Мероприятие начнется в 14.00 во Дворце культуры профсоюзов. Во время встречи люди смогут задать свои вопросы и передать предложения руководству города.

Напомним, Брестский и Гродненский горисполкомы разрешили провести акции в День Воли. Соответствующие разрешения получили заявители 21 марта. В Витебске, наоборот, запретили две акции . Гомельские власти разрешили встречу «нетунеядцев» , но в другом месте.

Накануне Дня Воли в Бресте 7 суток ареста за участие в маршах нетунеядцев получила активистка «Молодой Беларуси» Наталья Папкова . Суд признал активистку виновной в участии в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). Кроме того, за решеткой находится видеоблогер Дмитрий Горбунов , который снимал для канала на YouTube видеоролики о маршах нетунеядцев и суды над их участниками.

Справка TUT.BY

День Воли — неофициальный праздник в Беларуси, который отмечается 25 марта. В этот день в 1918 году провозгласили независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Праздник не признан на официальном уровне. Но его как аналог Дня независимости ежегодно отмечают национально-ориентированные соотечественники и диаспоры за рубежом. По традиции они проводят 25 марта митинги и марши.

Государственными символами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Белорусский язык имел статус государственного, у граждан БНР был паспорт.

Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск, переехав в Гродно, а затем в Вильно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование БССР. Рада БНР продолжает деятельность в эмиграции, сейчас — в США.

Период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.