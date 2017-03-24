Сегодня в Беларуси отмечают День Воли — праздник, который не признан на официальном уровне. Гродненская акция проходит в Коложском парке, который располагается вдалеке от центральных улиц. Гродненский горисполком согласовал проведение массового мероприятия в формате пикета и без шествия. TUT.BY ведет прямую трансляцию с акции.

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Около 12.00 на месте проведения акции собралось примерно 50 человек. Среди них лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Активист «Говори правду» Дмитрий Бондарчук, подавший заявку на проведение митинга, заявил TUT.BY, что хотел бы видеть Гродно примером диалога демократических сил с властями.

Заявка на проведение митинга в День Воли была подана еще 10 марта во время проведения круглого стола между властью и оппозицией. Как отмечают местные активисты, это первая за 15 лет акция, которую городские власти разрешили провести в День Воли. Заявителем стал гродненский активист кампании «Говори правду» Дмитрий Бондарчук.

Местные активисты подчеркивают, что главная цель мероприятия — обратить внимание на достижения независимости страны, а главный лозунг 25 марта — это «Ад БНР да РБ: разам за незалежнасць».

Напомним, за последние недели по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Часть из них получили «сутки» за участие в «Маршах нетунеядцев» в Минске и регионах, часть — были наказаны по обвинению в мелком хулиганстве или призывах в соцсетях выходить на несанкционированные акции, другие были задержаны в рамках открытого КГБ уголовного дела о подготовке массовых беспорядков.

День Воли — неофициальный праздник в Беларуси, который отмечается 25 марта. В этот день в 1918 году провозгласили независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Праздник не признан на официальном уровне. Но его как аналог Дня независимости ежегодно отмечают национально-ориентированные соотечественники и диаспоры за рубежом. По традиции они проводят 25 марта митинги и марши. Государственными символами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Белорусский язык имел статус государственного, у граждан БНР был паспорт. Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск, переехав в Гродно, а затем в Вильно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование БССР. Рада БНР продолжает деятельность в эмиграции, сейчас — в США. Период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.