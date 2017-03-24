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Попытка прорыва на белорусско-украинской границе: один из фигурантов дела мог скрыться в лесу
25.03.2017 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Один из предположительных фигурантов попытки прорыва на белорусско-украинской границе 20 марта мог скрыться в лесу. Об этом TUT.BY во время прямой линии рассказал первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич.
По его словам, машина выехала за пределы пункта пропуска «Александровка». При этом на ней были белорусские номера. Сейчас устанавливают, действительные ли они. В ту ночь на пункте пропуска находилась штатная смена пограничников (от пяти до десяти человек) и таможенников.
— За пределами пункта пропуска расставлены наряды, эта машина далеко бы не уехала, ее бы на одном из постов перехватили. Но она выехала, ее преследовали, а там лес, болота, достаточно сложная местность. Я был там — у машины повреждены колеса, она въехала в дерево, — рассказывает Игорь Буткевич.
По делу задержали двоих человек, но пограничники предполагают, что в машине был еще кто-то третий.
— Это мужчины или среди них были женщины?
— Если бы пограничники не догнали девушку по лесу, было бы очень обидно. Двое задержанных — мужчины, третий… Мы предполагаем, что все-таки — мужчина. У этих людей вообще не было никаких документов.
Игорь Буткевич заметил, что сказать, гражданами какой страны являются задержанные, пока сложно. Их личности устанавливаются. При этом они «молодые люди».
— Собаки могли задержать человека, который мог убежать?
— Есть особенности. Не всегда пограничная собака может сработать. Есть представление, что собаку поставили на след — и она задержала. Люди могут сразу обработать след каким-то химическим веществом. И бывает, что собаки получают химический ожег дыхательных путей. Второй момент — там заболоченная местность, собака может потерять след.
Напомним, что 20 марта Госпогранкомитет
В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами». По сообщению
Ранее украинская сторона заявила, что в районе инцидента есть определенные территории с населенными пунктами. Через них можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска. При этом
После инцидента пограничные службы Беларуси и Украины
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 прим.1 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).
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Машина выехала за пределы пункта пропуска, на ней были белорусские номера. Сейчас устанавливают, действительные ли они.
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