Один из предположительных фигурантов попытки прорыва на белорусско-украинской границе 20 марта мог скрыться в лесу. Об этом TUT.BY во время прямой линии рассказал первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич.



Фото: Следственный комитет

По его словам, машина выехала за пределы пункта пропуска «Александровка». При этом на ней были белорусские номера. Сейчас устанавливают, действительные ли они. В ту ночь на пункте пропуска находилась штатная смена пограничников (от пяти до десяти человек) и таможенников.

— За пределами пункта пропуска расставлены наряды, эта машина далеко бы не уехала, ее бы на одном из постов перехватили. Но она выехала, ее преследовали, а там лес, болота, достаточно сложная местность. Я был там — у машины повреждены колеса, она въехала в дерево, — рассказывает Игорь Буткевич.

По делу задержали двоих человек, но пограничники предполагают, что в машине был еще кто-то третий.

— Это мужчины или среди них были женщины?

— Если бы пограничники не догнали девушку по лесу, было бы очень обидно. Двое задержанных — мужчины, третий… Мы предполагаем, что все-таки — мужчина. У этих людей вообще не было никаких документов.

Игорь Буткевич заметил, что сказать, гражданами какой страны являются задержанные, пока сложно. Их личности устанавливаются. При этом они «молодые люди».

— Собаки могли задержать человека, который мог убежать?

— Есть особенности. Не всегда пограничная собака может сработать. Есть представление, что собаку поставили на след — и она задержала. Люди могут сразу обработать след каким-то химическим веществом. И бывает, что собаки получают химический ожег дыхательных путей. Второй момент — там заболоченная местность, собака может потерять след.

Напомним, что 20 марта Госпогранкомитет сообщил о попытке прорыва на машине Jeep через белорусско-украинскую границу в районе пропускного пункта «Александровка». Инцидент произошел ночью в 01.45.

В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами». По сообщению телеканала «Беларусь 1» , в автомобиле были тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластит и самодельное взрывное устройство. В эфире также сообщили, что автомобиль ранее покидал Беларусь через этот же погранпереход, однако заезжал ли он в Украину — неизвестно.

Ранее украинская сторона заявила, что в районе инцидента есть определенные территории с населенными пунктами. Через них можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска. При этом утверждать , что якобы машина прибыла с территории Украины, «не представляется возможным».

После инцидента пограничные службы Беларуси и Украины усилили меры безопасности на участке.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 прим.1 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).