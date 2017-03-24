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В районе Академии наук прохожий заснял микроавтобус с опасным грузом

25.03.2017 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В районе станции метро «Академия наук» днем 25 марта прохожий снял на мобильный телефон работу правоохранительных органов. Возле синего микроавтобуса на земле было развернуто полотно, на котором было разложено оружие и дубинки. Также возле машины стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. После того, как мужчины возле микроавтобуса заметили съемку, прохожего попросили ее прекратить: «Ведутся следственные действия». 

 
Теги: Минск
 
 
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Возле синего микроавтобуса на земле было развернуто полотно, на котором было разложено оружие и дубинки. Также возле машины стояли бутылки с неизвестной...

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